В Ростовской области РФ снова "бавовна". Власти заявляют о работе ПВО

В Ростовской области раздались взрывы. Там вроде бы сработали системы противовоздушной обороны.

Что известно о взрывах в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Голубев утверждает, что днем российская ПВО над регионом сбила цель.

Подразделения противовоздушной обороны в 14:59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет, – написал чиновник страны-агрессора. Поделиться

Он добавил, что размещенные в Ростовской области системы ПВО "выполняют задачи в "зоне СВО" по уничтожению воздушных целей".

Жители Ростова публиковали видео, на которых слышны взрывы.

Взрывы в РФ

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников. В частности, 14 октября, в пляжном районе Сочи раздавались взрывы. Местами в округе выключился свет, а власти сообщили о якобы сбитии дронов.

Также недавно БПЛА якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. В тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.

Кроме этого 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.

Старовойт сообщал, что были отключения электроснабжения.

Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.

Конкретно к ней в том числе были подключены военные объекты РФ.

Также на территории РФ 18 октября работали силы противовоздушной обороны. В частности, в Кремле сообщили о якобы сбитии воздушных целей.