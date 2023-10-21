У Ростовській області РФ пролунали вибухи — відео та фото

Росіяни стверджують, що нібито збили ракету.
Що відомо про вибухи в Ростовській області
У російському Ростові-на-Дону 21 жовтня пролунали вибухи.
Губернатор Ростовської області Голубєв стверджує, що вдень російська ППО над регіоном збила ціль.
Жителі Ростова публікували відео, на яких чути вибухи. Крім того, у мережі росіяни пишуть, що нібито над Ростов збили ракету.
Водночас у місцевих чатах пишуть, що чули звуки вибуху у різних районах. Крім того, у мережі росіяни пишуть, що нібито над Ростов збили ракету.
Вибухи у РФ
Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.
Також нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.
Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.
За словами губернатора Курській області Романа Старовойта, атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.
Старовойт повідомляв, що були відключення електропостачання.
Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.
Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти РФ.
Також на території РФ 18 жовтня працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема у Кремлі повідомили про нібито збиття повітряних цілей.
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