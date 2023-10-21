У Ростовській області РФ пролунали вибухи — відео та фото

Що відомо про вибухи в Ростовській області

У російському Ростові-на-Дону 21 жовтня пролунали вибухи.

Губернатор Ростовської області Голубєв стверджує, що вдень російська ППО над регіоном збила ціль.

Сьогодні о 14:10 знову спрацювали засоби ППО, які прикривають Ростовську область. Повітряну ціль в результаті знищено, - написав російський чиновник. Поширити

Жителі Ростова публікували відео, на яких чути вибухи. Крім того, у мережі росіяни пишуть, що нібито над Ростов збили ракету.

Водночас у місцевих чатах пишуть, що чули звуки вибуху у різних районах. Крім того, у мережі росіяни пишуть, що нібито над Ростов збили ракету.

Вибухи у РФ

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.

Також нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.

Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.

За словами губернатора Курській області Романа Старовойта, атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.

Старовойт повідомляв, що були відключення електропостачання.

Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.

Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти РФ.

Також на території РФ 18 жовтня працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема у Кремлі повідомили про нібито збиття повітряних цілей.