У російському Ростові лунають вибухи та працює ППО — відео

Зранку 19 жовтня в Ростові пролунали вибухи. Російська влада завила про збиття повітряної цілі.

У Ростові в РФ пролунали вибухи

Очевидці поширили фото та відео роботи протиповітряної оборони.

Губернатор Ростовської області вже заявив, що російська ППО знищила повітряну ціль, яка наближалася до території регіону.

Пошкоджень та поранених нібито немає.

Атаки безпілотників у РФ

Нагадаємо, що Україна використовує безпілотники для атаки аеродромів і російських військ, а також водні безпілотники для атак по російським кораблям і Кримському мосту

Україна здебільшого покладалася на іноземні БПЛА після того, як Росія почала вторгнення, але тепер здатна виробляти значну кількість різних типів безпілотників.

Співвідношення вітчизняних та іноземних безпілотників в українському арсеналі важко оцінити, проте в Україні працюють близько 200 виробників безпілотників, а ЗСУ підписали контракти на постачання 30 нових моделей безпілотників вітчизняного виробництва.

Наприклад Служба безпеки вночі 18 жовтня атакувала польовий табір росіян біля села Постоялі двори Курської області.

Там розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.