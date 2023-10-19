В Ростове раздаются взрывы и работает ПВО — видео

Утром 19 октября в Ростове раздались взрывы. Российские власти завыли о сбитии воздушной цели.

В Ростове в РФ раздались взрывы

Очевидцы распространили фото и видео работы противовоздушной обороны.

Губернатор Ростовской области уже заявил, что российское ПВО уничтожило воздушную цель, которая приближалась к территории региона.

Повреждений и раненых вроде бы нет.

Атаки беспилотников в РФ

Напомним, что Украина использует беспилотники для атаки аэродромов и российских войск, а также водные беспилотники для атак по российским кораблям и Крымскому мосту.

Украина полагалась на иностранные БПЛА после того, как Россия начала вторжение, но теперь способна производить значительное количество различных типов беспилотников.

Соотношение отечественных и иностранных беспилотников в украинском арсенале затрудняются оценить, однако в Украине работают около 200 производителей беспилотников, а ВСУ подписали контракты на поставку 30 новых моделей беспилотников отечественного производства.

Например, Служба безопасности ночью 18 октября атаковала полевой лагерь россиян возле села Постоялые дворы Курской области.

Там размещалось до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.