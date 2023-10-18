Поблизу окупованого Севастополя пролунали вибухи — відео
Категорія
Події
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Поблизу окупованого Севастополя пролунали вибухи — відео

Севастополь 18 жовтня
Джерело:  Крим.Реалії

18 жовтня у Севастополі лунала повітряна тривога, після чого мешканці почули вибухи. 

У Криму пролунали вибухи

Місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи в районі селища Сахарна Головка.

Також публікують фото та відео з ймовірного місця влучання.

Що відомо про ситуацію в Криму

За даними партизанського руху АТЕШ, окупанти перекидають значні сили в Джанкой у тимчасово окупованому Криму.

Окупанти готуються до оборони Криму, відчуваючи невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей, — йдеться у повідомленні.

Також війська РФ готуються до боїв на Херсонщині. Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району.

Агенти АТЕШ у Криму помітили інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема зафіксовано рух залізничного ешелону, у якому було до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.

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