Поблизу окупованого Севастополя пролунали вибухи — відео

18 жовтня у Севастополі лунала повітряна тривога, після чого мешканці почули вибухи.

У Криму пролунали вибухи

Місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи в районі селища Сахарна Головка.

Також публікують фото та відео з ймовірного місця влучання.

Що відомо про ситуацію в Криму

За даними партизанського руху АТЕШ, окупанти перекидають значні сили в Джанкой у тимчасово окупованому Криму.

Окупанти готуються до оборони Криму, відчуваючи невпевненість щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей, — йдеться у повідомленні. Поширити

Також війська РФ готуються до боїв на Херсонщині. Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району.

Агенти АТЕШ у Криму помітили інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема зафіксовано рух залізничного ешелону, у якому було до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.