Поблизу окупованого Севастополя пролунали вибухи — відео

18 жовтня у Севастополі лунала повітряна тривога, після чого мешканці почули вибухи.
У Криму пролунали вибухи
Місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи в районі селища Сахарна Головка.
Також публікують фото та відео з ймовірного місця влучання.
Що відомо про ситуацію в Криму
За даними партизанського руху АТЕШ, окупанти перекидають значні сили в Джанкой у тимчасово окупованому Криму.
Також війська РФ готуються до боїв на Херсонщині. Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району.
Агенти АТЕШ у Криму помітили інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.
Зокрема зафіксовано рух залізничного ешелону, у якому було до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.
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