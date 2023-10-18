Вблизи оккупированного Севастополя раздались взрывы — видео

18 октября в Севастополе раздалась воздушная тревога, после чего жители услышали взрывы.
В Крыму раздались взрывы
Местные телеграммы-каналы сообщают о взрывах в районе поселка Сахарная Головка.
Также публикуют фото и видео с предполагаемого места попадания.
Что известно о ситуации в Крыму
По данным партизанского движения АТЕШ, оккупанты опрокидывают значительные силы в Джанкой во временно оккупированном Крыму.
Также войска РФ готовятся к боям в Херсонской области. Поэтому они начали перемещать свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район.
Агенты АТЕШ в Крыму заметили интенсификацию опрокидывания военной техники и боеприпасов на материковую Украину.
В частности, зафиксировано движение железнодорожного эшелона, в котором было до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских пушек 152 калибра и многое другое.
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