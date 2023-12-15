Нова бавовна. У Маріуполі палала військова техніка російських окупантів — відео

У маріупольському Порт-Сіті стався “прильот". Масштабна пожежа охопила місце розташування техніки та систем ППО армії РФ.
У Маріуполі “прилетіло” в місце розташування окупантів
У Маріуполі увечері 14 грудня місцеві жителі чули вибухи. У місці прильоту виникла пожежа.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та міська рада Маріуполя.
ЗСУ офіційно інформацію не коментували.
О 01:24 стало відомо, що горить бетонний завод, де дислокувалися російські окупанти.
І додав, що перша бавовна біля Порт-Сіті була 7 вересня цього року.
Бавовна у Маріуполі
У місті було чутно щонайменше два вибухи, в Мангуші – один, зазначили в міській раді.
Вранці в четвер, 7 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі та районі пролунали гучні вибухи, виникла пожежа.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Андрющенко додав, що після вибухів окупанти підняли авіацію з Приморсько-Ахтарського та Ростовського напрямку в бік Запоріжжя. Яка причина – невідомо.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-