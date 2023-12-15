Нова бавовна. У Маріуполі палала військова техніка російських окупантів — відео

У маріупольському Порт-Сіті стався “прильот". Масштабна пожежа охопила місце розташування техніки та систем ППО армії РФ.

У Маріуполі “прилетіло” в місце розташування окупантів

У Маріуполі увечері 14 грудня місцеві жителі чули вибухи. У місці прильоту виникла пожежа.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та міська рада Маріуполя.

Були чутні потужні вибухи. За ПортСіті щось дуже горить. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги, – пишуть у міській раді. Поширити

ЗСУ офіційно інформацію не коментували.

О 01:24 стало відомо, що горить бетонний завод, де дислокувалися російські окупанти.

Вибухів було два. Місць влучання – два і воні різні. Поширити

Перше влучання – бетонний завод. Друге – територія за Порт-Сіті, де окупанти розміщували техніку військову та частини систем ППО, – уточнив Андрющенко. Поширити

І додав, що перша бавовна біля Порт-Сіті була 7 вересня цього року.

А наслідкі гарні. Не дарма всі офіційні пропагандисти замовкли, а чатіки підчистили щодо наслідків, – каже Андрющенко. Поширити

Бавовна у Маріуполі

У місті було чутно щонайменше два вибухи, в Мангуші – один, зазначили в міській раді.

Вранці в четвер, 7 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі та районі пролунали гучні вибухи, виникла пожежа.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Після вибухів у Маріуполі та районі зафіксовано пожежу за "Порт-Сіті" та в районі бетонного мінізаводу. Окупанти повідомляють про "роботу авіації", однак це вже настільки типова брехня, що самі собі не вірять, – зазначив він. Поширити

Андрющенко додав, що після вибухів окупанти підняли авіацію з Приморсько-Ахтарського та Ростовського напрямку в бік Запоріжжя. Яка причина – невідомо.