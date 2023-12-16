В Мариуполе партизаны взорвали автомобиль с российским офицером – фото

В Мариуполе ликвидировали российского офицера

Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, авто взорвали с офицером на улице Нестерова в Приморском районе. Тот в больнице.

Сам подрыв произошел синхронно с Мариупольской Хлопком, что позволило скрыть его от внимания полицаев и ФСБ к госпитализации... Сопротивление передает отдельный привет всем владельцам авто из "Z" на автомобиле. Следующая машина может быть ваша, – говорится в сообщении. Поделиться

Хлопок в Мариуполе

Во временно подконтрольном войскам РФ городе Мариуполе местные партизаны активно "минусируют" захватчиков. Так, за прошедшую неделю в городе при "загадочных обстоятельствах" убиты 26 российских военных.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что военные РФ на оккупированной части Запорожской области массовый упадок духа, в ряде городов зафиксировали факты загадочных смертей захватчиков.

Также в ноябре в Мариуполе были убиты как минимум четыре сотрудника "полиции" и ФСБ. Кроме того, в городе было ликвидировано еще несколько захватчиков.

Взрыв автомобиля одного из "полицейских" оккупационного корпуса произошел 10 ноября на пр. Металлургов.

Тогда представители местных сил сопротивления рассказали, что операция была их "подарком" так называемым "полицейским" на празднование Дня полиции в РФ.

Выяснилось, что захватчик получил смертельные раны после подрыва машины.