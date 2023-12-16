У Маріуполі партизани підірвали авто з російським офіцером — фото

У Маріуполі ліквідували російського офіцера

Як повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, авто підірвали з офіцером на вулиці Нестерова у Приморському районі. Той у лікарні.

Сам підрив стався синхронно з Маріупольською Бавовною, що дозволило скрити його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації...Спротив переказує окремий привіт всім власникам авто з "Z" на автівці. Наступна машина може бути ваша, – йдеться в дописі. Поширити

Бавовна у Маріуполі

У тимчасово підконтрольному військам РФ місті Маріуполі місцеві партизани активно "мінусують" загарбників. Так, за минулий тиждень у місті за "загадкових обставин" убито 26 російських військових.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що військових РФ на окупованій частині Запорізької області масовий занепад духу, у низці міст зафіксували факти загадкових смертей загарбників.

Також у листопаді в Маріуполі було вбито як мінімум чотирьох співробітників "поліції" та ФСБ. Крім того, у місті були ліквідовані ще кілька загарбників.

Вибух автомобіля одного з "поліцейських" окупаційного корпусу стався 10 листопада на пр. Металургів.

Тоді представники місцевих Сил спротиву розповіли, що операція була їх "подарунком" так званим "поліцейським" на святкування Дня поліції в РФ.

Наразі з'ясувалося, що загарбник отримав смертельні рани після підриву машини.