У Мелітополі партизани підірвали вантажний потяг російської армії — ЦНС

15 грудня партизани провели успішну диверсію й підірвали залізничний потяг. Він щодня возив армії РФ із Криму до Дніпрорудного боєприпаси й паливо.

Партизани у Мелітополі підірвали потяг

Зазначається, що у зворотному напрямку потяг вивозив з тимчасово окупованих територій руду, зерно й пошкоджену техніку.

Під час вибуху було пошкоджено залізницю й тепловоз з вагонами.

Сам вибух стався о 8-ій ранку прямо під носом російських ФСБшників. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість, - додає пресслужба. Поширити

Ворог намагається приховати факт диверсії поки окупанти без успіху розшукують партизанів. До пошуків були залучені співробітники ФСБ, зрадники з поліції, кінологи й експерти кримінальної лабораторії.

Зауважимо, що за 2023 рік це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці. Попередній потяг Рух Опору успішно підірвав 13 жовтня. Нинішня ж диверсія є далеко не останньою, адже в російській логістичній моделі саме залізниця відіграє ключову роль, - додає "Центр національного спротиву". Поширити

Яка ситуація у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області російські війська окупували практично одразу під час масштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року.

У місті на цей час добре розвинений партизанський рух, учасники якого, попри оголошене на них полювання, постійно влаштовують "бавовни" у місті та "мінусують" колаборантів.

Несподівану й успішну атаку реалізували 1 грудня 2023 року в обідній час на в’їзді до тимчасово окупованого Мелітополя.

Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали "на перекур.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та відважні українські партизани нагадують: куріння – вбиває, – розповіли в ГУР. Поширити

За даними ГУР, російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.