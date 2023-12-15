У Мелітополі партизани підірвали вантажний потяг російської армії — ЦНС

15 грудня партизани провели успішну диверсію й підірвали залізничний потяг. Він щодня возив армії РФ із Криму до Дніпрорудного боєприпаси й паливо.
Партизани у Мелітополі підірвали потяг
Зазначається, що у зворотному напрямку потяг вивозив з тимчасово окупованих територій руду, зерно й пошкоджену техніку.
Під час вибуху було пошкоджено залізницю й тепловоз з вагонами.
Ворог намагається приховати факт диверсії поки окупанти без успіху розшукують партизанів. До пошуків були залучені співробітники ФСБ, зрадники з поліції, кінологи й експерти кримінальної лабораторії.
Яка ситуація у Мелітополі
Мелітополь Запорізької області російські війська окупували практично одразу під час масштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року.
У місті на цей час добре розвинений партизанський рух, учасники якого, попри оголошене на них полювання, постійно влаштовують "бавовни" у місті та "мінусують" колаборантів.
Несподівану й успішну атаку реалізували 1 грудня 2023 року в обідній час на в’їзді до тимчасово окупованого Мелітополя.
Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де московські окупанти полюбляли робити привали "на перекур.
За даними ГУР, російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки через страх перед кремлівськими спецслужбами.
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