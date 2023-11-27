Партизани підірвали авто з кадирівцями під Мелітополем

Під тимчасово захопленим Мелітополем Запорізької області сили спротиву підірвали автомобіль кадирівців. Цьому передувала перестрілка.

Партизани ліквідували кадировців

Минулими вихідними в районі селища Мирне місцеві жителі чули перестрілку. Як з'ясували згодом - між партизанами та окупантами.

За даними міського голови Федорова, опісля кадирівці очікували на підмогу, коли "несподівано" вибухнула їх "Нива".

За його словами, автомобіль згорів. Кількість жертв встановлюється.

Росіяни посилили обшуки та допити в Мелітополі

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери запроваджують приховані заходи щодо виявлення будь-яких вогнищ опору російської окупації. Навіть вигадали для цього новий метод.

Зокрема, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загарбники почали розвішувати відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів.

Крім цього, нещодавно ФСБ РФ привезла в Мелітополь загони професійних "кротів". Вони допомагатимуть в "полюванні" на патріотів та партизанів.

Раніше Федоров повідомив, що російські окупанти влаштували чергову хвилю фільтрації серед мирного населення.