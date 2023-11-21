У Мелітополі партизани отруїли російських окупантів у місцевому кафе

У тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області українські партизани отруїли російських окупантів щурячою отрутою. Частина з них загинула.
Партизани в Мелітополі отруїли окупантів
Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів, що учасники українського руху опору отруїли російських окупантів.
За словами мера, окупанти не можуть знайти кур'єра, який доставляв їжу.
Російські Телекграм-канали заявляють, що отруєння отримали співробітники російської служби ФСБ.
Росіяни посили обшуки та допити в Мелітополі
Раніше Федоров повідомив, що російські окупанти влаштували чергову хвилю фільтрації серед мирного населення.
За повідомленнями мешканців, у селищі Нове біля Мелітополя ворожий патруль перевіряв у чоловіків в авто не документи, а можливість сказати слово «паляниця».
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