У Мелітополі партизани отруїли російських окупантів у місцевому кафе

Є чергова партія ліквідованих окупантів. Днями з'явилася інформація про отруєння росіян. Про що навіть пишуть ворожі телеграм-канали. Там йдеться, що вони замовили їжу в одному з місцевих кафе. Після того, як вони скоштували цю їжу - всі колективно отруїлися. Частина з них загинула. Вони більше не зможуть воювати проти нашої держави, - сказав Федоров.