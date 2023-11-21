У Мелітополі партизани отруїли російських окупантів у місцевому кафе
Категорія
Події
Дата публікації

У Мелітополі партизани отруїли російських окупантів у місцевому кафе

Мелітополь
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

У тимчасово окупованому Мелітополі в Запорізькій області українські партизани отруїли російських окупантів щурячою отрутою. Частина з них загинула.

Партизани в Мелітополі отруїли окупантів

Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів, що учасники українського руху опору отруїли російських окупантів.

Є чергова партія ліквідованих окупантів. Днями з'явилася інформація про отруєння росіян. Про що навіть пишуть ворожі телеграм-канали. Там йдеться, що вони замовили їжу в одному з місцевих кафе. Після того, як вони скоштували цю їжу - всі колективно отруїлися. Частина з них загинула. Вони більше не зможуть воювати проти нашої держави, - сказав Федоров.

За словами мера, окупанти не можуть знайти кур'єра, який доставляв їжу.

Але це і є дієвий спротив, який продовжує чинитися у Мелітополі вже після, на жаль, майже скоро 2-х років окупації.

Російські Телекграм-канали заявляють, що отруєння отримали співробітники російської служби ФСБ.

Росіяни посили обшуки та допити в Мелітополі

Раніше Федоров повідомив, що російські окупанти влаштували чергову хвилю фільтрації серед мирного населення.

Мобільні блок-пости на дорогах, піші патрулі на вулицях, обшуки у будинках, допити у катівнях, утримання у підвалах - наші люди вже понад півтора роки живуть як у вʼязниці.

За повідомленнями мешканців, у селищі Нове біля Мелітополя ворожий патруль перевіряв у чоловіків в авто не документи, а можливість сказати слово «паляниця».

У рашистів на «паляниці» язик ламається, тож ймовірно шукали переодягнених дезертирів, - зазначає Федоров.

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