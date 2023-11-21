В Мелитополе партизаны отравили российских оккупантов в местном кафе

Есть очередная партия ликвидированных окупантов. На днях появилась информация об отравлении россиян. О чем даже пишут вражеские телеграммы-каналы. Там говорится, что они заказали еду в одном из местных кафе. После того, как они отведали эту еду – все коллективно отравились. Часть из них погибла. Они больше не смогут воевать против нашего государства, – сказал Федоров.