В Мелитополе партизаны отравили российских оккупантов в местном кафе

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области украинские партизаны отравили российских окупантов крысиным ядом. Часть из них погибла.
Партизаны в Мелитополе отравили оккупантов
Мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире телемарафона рассказал, что участники украинского движения сопротивления отравили российских окупантов.
По словам мэра, оккупанты не могут найти курьера, доставлявшего еду.
Российские телеграмм-каналы заявляют, что отравления получили сотрудники российской службы ФСБ.
Россияне посилили обыски и допросы в Мелитополе
Ранее Федоров сообщил, что российские оккупанты устроили очередную волну фильтрации среди мирного населения.
По сообщениям жителей, в поселке Новое возле Мелитополя вражеский патруль проверял у мужчин в авто не документы, а возможность сказать слово «паляница».
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