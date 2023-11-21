В Мелитополе партизаны отравили российских оккупантов в местном кафе
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Мелитополе партизаны отравили российских оккупантов в местном кафе

Мелитополь
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области украинские партизаны отравили российских окупантов крысиным ядом. Часть из них погибла.

Партизаны в Мелитополе отравили оккупантов

Мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире телемарафона рассказал, что участники украинского движения сопротивления отравили российских окупантов.

Есть очередная партия ликвидированных окупантов. На днях появилась информация об отравлении россиян. О чем даже пишут вражеские телеграммы-каналы. Там говорится, что они заказали еду в одном из местных кафе. После того, как они отведали эту еду – все коллективно отравились. Часть из них погибла. Они больше не смогут воевать против нашего государства, – сказал Федоров.

По словам мэра, оккупанты не могут найти курьера, доставлявшего еду.

Но это и есть действенное сопротивление, которое продолжается в Мелитополе уже после, к сожалению, почти скоро 2-х лет оккупации.

Российские телеграмм-каналы заявляют, что отравления получили сотрудники российской службы ФСБ.

Россияне посилили обыски и допросы в Мелитополе

Ранее Федоров сообщил, что российские оккупанты устроили очередную волну фильтрации среди мирного населения.

Мобильные блок-посты на дорогах, пешие патрули на улицах, обыски в домах, допросы в застенках, содержание в подвалах - наши люди уже более полутора лет живут как в тюрьме.

По сообщениям жителей, в поселке Новое возле Мелитополя вражеский патруль проверял у мужчин в авто не документы, а возможность сказать слово «паляница».

У рашистов на «палянице» язык ломается, так что вероятно искали переодетых дезертиров, - отмечает Федоров.

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