Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв

Во временно захваченном российскими войсками Мелитополе на Запорожье вечером в понедельник, 13 ноября, раздался сильный взрыв. Его было слышно около 19:00.

В Мелитополе раздался мощный взрыв

Что происходит у окупантов, выясняем, – написал мэр Мелитополя. Поделиться

Самая оккупационная "власть" украинского города, назначенная Кремлем, пока не комментировала взрыв.

В Мелитополе взорвали штаб окупантов

По словам разведки, мощный взрыв 11 ноября во временно оккупированном Мелитополе – это "акция мести, которую реализовали представители местного сопротивления".

Россияне сделали себе штаб в помещении "Новой почты", расположенном на улице Дмитрия Донцова.

Атаку на штаб совершили во время заседания оккупантов - офицеров ФСБ и Росгвардии.

ГУР рассказало, что в результате взрыва в штабе окупантов ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии. Информация о других потерях противника уточняется.

Разведка также объясняет, что за час до собрания россияне перекрыли автомобильное движение на близлежащем отрезке дороги от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма".