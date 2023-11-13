У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух

У тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі на Запоріжжі ввечері в понеділок, 13 листопада, пролунав сильний вибух. Його було чути близько 19:00.

У Мелітополі пролунав потужний вибух

Що відбувається в окупантів, з'ясовуємо, – написав мер Мелітополя. Поширити

Сама окупаційна "влада" українського міста, призначена Кремлем, поки не коментувала вибух.

У Мелітополі підірвали штаб окупантів

За словами розвідки, потужний вибух 11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі – це "акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору".

Росіяни зробили собі штаб у приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова.

Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів ― офіцерів ФСБ та Росгвардії.

ГУР розповіло, що внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.

Розвідка також пояснює, що за годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма".