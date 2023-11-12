В Мелитополе взорвали штаб оккупантов — ГУР

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в результате взрыва в штабе окупантов 11 ноября уничтожены российские офицеры, сообщает Главное управление разведки.

Ликвидированные российские офицеры

По словам разведки, мощный взрыв 11 ноября во временно оккупированном Мелитополе – это "акция мести, которую реализовали представители местного сопротивления".

Россияне сделали себе штаб в помещении "Новой почты", расположенном на улице Дмитрия Донцова.

Атаку на штаб совершили во время заседания оккупантов - офицеров ФСБ и Росгвардии.

ГУР рассказало, что в результате взрыва в штабе окупантов ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии. Информация о других потерях противника уточняется.

Разведка также объясняет, что за час до собрания россияне перекрыли автомобильное движение на близлежащем отрезке дороги от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма".