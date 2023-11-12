У Мелітополі підірвали штаб окупантів — ГУР

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери, повідомляє Головне управління розвідки.

Ліквідовані російські офіцери

За словами розвідки, потужний вибух 11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі – це "акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору".

Росіяни зробили собі штаб у приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова.

Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів ― офіцерів ФСБ та Росгвардії.

ГУР розповіло, що внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.

Розвідка також пояснює, що за годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма".