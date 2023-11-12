Федоров раскрыл подробности прилета по штабу окупантов в Мелитополе

По словам мэра оккупированного преступной армией РФ Мелитополя Ивана Федорова, во время прилета в штаб российских террористов в городе там проходило совещание представителей Росгвардии и ФСБ.

Что известно о последствиях прилета по штабу армии РФ в Мелитополе

Федоров отметил, что штаб российских военных преступников размещался в офисном центре бывшего предприятия "Рефма".

В нижней части города Мелитополя, где находятся несколько промышленных предприятий. Одно из них предприятие, ранее называвшееся завод "Рефма", враг захватил с первых дней оккупации. Там тоже был один из логистических центров "Новой почты". Именно на базе этого предприятия враг несколько месяцев размещал свою военную технику, склад с боеприпасами. А в офисном центре, непосредственно на этом заводе, оккупанты размещали свой штаб, - сообщил мэр оккупированного россиянами города. Поделиться

Он подчеркнул, что украинские военные ранее уже несколько раз попадали по штабу российских военных преступников на территории этого предприятия.

Однако, как отметил Федоров, это ничему не научило российских окупантов.

Они продолжали проводить в офисном здании на территории предприятия штабные совещания, пытаясь перед их проведением максимально усилить собственную безопасность.

Да, вчера они организовывали там собрание своих росгвардейцев и ФСБешников напрямую. За несколько часов до этого сбора они перекрыли этот район на въезд и выезд автомобилей, чтобы обеспечить какую-то немного большую безопасность. Но не удалось. Как раз когда все собрались, произошел взрыв и ликвидация врагов. По меньшей мере, три военных РФ никогда не могут воевать против наших людей. Также еще большое количество пострадавших, – подчеркнул Федоров. Поделиться

Как оккупанты реагируют на хлопок в Мелитополе

Он также добавил, что взорвавшийся автомобиль российские военные преступники через несколько часов оттащили а территорию захваченного районного отделения полиции.

Враг потом стянул на это предприятие огромное количество скорых пособий и автомобилей полиции. Так что разбираются, каким образом удалось нашим героическим силам сопротивления и спецслужбам ликвидировать врагов, даже в то время, когда они беспрецедентными мерами пытаются охранять друг друга, - рассказывает Федоров. Поделиться

Мэр Мелитополя рассказал, что российские оккупанты реагируют на каждый случай "хлопка" на временно оккупированной территории, в частности, усиливают репрессии против гражданского населения и разыскивают партизан.

Кроме того, пытаются размещать российских военных для проживания рядом с гражданскими жителями, чтобы уберечься от действий украинского движения сопротивления.