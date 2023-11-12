Федоров раскрыл подробности прилета по штабу окупантов в Мелитополе

По словам мэра оккупированного преступной армией РФ Мелитополя Ивана Федорова, во время прилета в штаб российских террористов в городе там проходило совещание представителей Росгвардии и ФСБ.
Что известно о последствиях прилета по штабу армии РФ в Мелитополе
Федоров отметил, что штаб российских военных преступников размещался в офисном центре бывшего предприятия "Рефма".
Он подчеркнул, что украинские военные ранее уже несколько раз попадали по штабу российских военных преступников на территории этого предприятия.
Однако, как отметил Федоров, это ничему не научило российских окупантов.
Они продолжали проводить в офисном здании на территории предприятия штабные совещания, пытаясь перед их проведением максимально усилить собственную безопасность.
Как оккупанты реагируют на хлопок в Мелитополе
Он также добавил, что взорвавшийся автомобиль российские военные преступники через несколько часов оттащили а территорию захваченного районного отделения полиции.
Мэр Мелитополя рассказал, что российские оккупанты реагируют на каждый случай "хлопка" на временно оккупированной территории, в частности, усиливают репрессии против гражданского населения и разыскивают партизан.
Кроме того, пытаются размещать российских военных для проживания рядом с гражданскими жителями, чтобы уберечься от действий украинского движения сопротивления.