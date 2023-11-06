В оккупированном Мелитополе раздавались взрывы — Федоров

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что раздавались громкие взрывы во временно оккупированном Мелитополе. По его словам, это произошло сегодня в полночь.
Что известно о "хлопке" в Мелитополе
Так, Федоров отметил, что в Мелитополе ночью 6 ноября было громко, а информация о ходе и последствиях события уточняется.
Минобороны раскрыло детали наступления ВСУ на Мелитопольском направлении
На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.
В Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения врага и наносят поражения по тылам противника.
На севере в приграничных с РФ районах противник продолжает удерживать группировку войск для прикрытия государственной границы, а также осуществляет активную диверсионную работу с целью недопущения опрокидывания украинских войск на горячие направления.
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