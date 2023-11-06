В окупованому Мелітополі лунали вибухи — Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що лунали гучні вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі. За його словами, це сталося сьогодні о півночі.
Що відомо про “бавовну” у Мелітополі
Так, Федоров зазначив, що в Мелітополі вночі 6 листопада було гучно, а інформація щодо перебігу й наслідків події уточнюється.
Міноборони розкрило деталі наступу ЗСУ на Мелітопольському напрямку
На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.
На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога та наносять ураження по тилах противника.
На півночі у прикордонних з РФ районах противник продовжує утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону, а також здійснює активну диверсійну роботу з метою недопущення перекидання українських військ на гарячі напрямки.
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