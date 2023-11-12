Федоров розкрив подробиці прильоту по штабу окупантів у Мелітополі

За словами мера окупованого злочинною армією РФ Мелітополя Івана Федорова, під час прильоту у штаб російських терористів у місті, там проходила нарада представників Росгвардії та ФСБ.

Що відомо про наслідки прильоту по штабу армії РФ у Мелітополі

Федоров зазначив, що штаб російських військових злочинців розташовувався в офісному центрі колишнього підприємства "Рефма".

В нижній частині міста Мелітополя, де знаходяться декілька промислових підприємств. Одне з них підприємство, яке раніше називалося завод "Рефма", ворог захопив з перших днів окупації. Там також був один з логістичних центрів "Нової пошти". Саме на базі цього підприємства ворог декілька місяців розташовував свою військову техніку, склад з боєприпасами. А в офісному центрі, безпосередньо цього заводу, окупанти розміщували свій штаб, - повідомив мер окупованого росіянами міста. Поширити

Він підкреслив, що українські військові до цього вже кілька разів влучали по штабу російських військових злочинців на території цього підприємства.

Однак, як зазначив Федоров, це нічому не навчило російських окупантів.

Вони продовжували проводити в офісній будівлі на території підприємства штабні наради, намагаючись перед їх проведенням максимально посилити власну безпеку.

Так, вчора вони організовували там збори своїх росгвардійців та ФСБешників безпосередньо. За декілька годин до цього збору, вони перекрили цей район на в’їзд та виїзд автівок, щоб забезпечити якусь трохи більшу безпеку. Але, не вдалося. Якраз, коли всі зібралися, відбувся вибух і ліквідація ворогів. Щонайменше три військових РФ ніколи не можуть воювати проти наших людей. Також ще велика кількість постраждалих, - підкреслив Федоров. Поширити

Як окупанти реагують на бавовну у Мелітополі

Він також додав, що автомобіль, який вибухнув, російські військові злочинці через кілька годин відтягнули а територію захопленого районного відділку поліції.

Ворог потім стягнув на це підприємство величезну кількість швидких допомог та автівок поліції. Тож розбираються, яким чином вдалося нашим героїчним силам супротиву та спецслужбам ліквідувати ворогів, навіть в той час, коли вони безпрецедентними заходами намагаються охороняти один одного, - розповідає Федоров. Поширити

Мер Мелітополя розповів, що російські окупанти реагують на кожний випадок "бавовни" на тимчасово окупованій території, зокрема, посилюють репресії проти цивільного населення та розшукують партизанів.

Крім того, намагаються розміщувати російських військових для проживання поряд з цивільними мешканцями, щоб убезпечитись від дій українського руху супротиву.