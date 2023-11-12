Федоров розкрив подробиці прильоту по штабу окупантів у Мелітополі

За словами мера окупованого злочинною армією РФ Мелітополя Івана Федорова, під час прильоту у штаб російських терористів у місті, там проходила нарада представників Росгвардії та ФСБ.
Що відомо про наслідки прильоту по штабу армії РФ у Мелітополі
Федоров зазначив, що штаб російських військових злочинців розташовувався в офісному центрі колишнього підприємства "Рефма".
Він підкреслив, що українські військові до цього вже кілька разів влучали по штабу російських військових злочинців на території цього підприємства.
Однак, як зазначив Федоров, це нічому не навчило російських окупантів.
Вони продовжували проводити в офісній будівлі на території підприємства штабні наради, намагаючись перед їх проведенням максимально посилити власну безпеку.
Як окупанти реагують на бавовну у Мелітополі
Він також додав, що автомобіль, який вибухнув, російські військові злочинці через кілька годин відтягнули а територію захопленого районного відділку поліції.
Мер Мелітополя розповів, що російські окупанти реагують на кожний випадок "бавовни" на тимчасово окупованій території, зокрема, посилюють репресії проти цивільного населення та розшукують партизанів.
Крім того, намагаються розміщувати російських військових для проживання поряд з цивільними мешканцями, щоб убезпечитись від дій українського руху супротиву.
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