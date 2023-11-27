Партизаны взорвали авто с кадыровцами под Мелитополем
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны взорвали авто с кадыровцами под Мелитополем

Кадыровци
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Источник:  Иван Федоров

Под временно захваченным Мелитополем Запорожской области силы сопротивления взорвали автомобиль кадыровцев. Этому предшествовала перестрелка.

Партизаны ликвидировали кадыровцев

В минувшие выходные в районе поселка Мирное местные жители слышали перестрелку. Как выяснили впоследствии – между партизанами и оккупантами.

По данным городского головы Федорова, после кадыровцы ожидали помощи, когда "неожиданно" взорвалась их "Нива".

По его словам, автомобиль сгорел. Число жертв устанавливается.

Россияне усилили обыски и допросы в Мелитополе

На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры вводят скрытые меры по обнаружению каких-либо очагов сопротивления российской оккупации. Даже придумали для этого новый метод.

В частности, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области захватчики начали развешивать видеокамеры, а также продолжают угонять гражданских в поисках "террористов" и партизан.

Кроме этого, недавно ФСБ РФ привезла в Мелитополь отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать в охоте на патриотов и партизан.

Ранее Федоров сообщил, что российские оккупанты устроили очередную волну фильтрации среди мирного населения.

Мобильные блок-посты на дорогах, пешие патрули на улицах, обыски в домах, допросы в застенках, содержание в подвалах - наши люди уже более полутора лет живут как в тюрьме.

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