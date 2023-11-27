Партизаны взорвали авто с кадыровцами под Мелитополем

Под временно захваченным Мелитополем Запорожской области силы сопротивления взорвали автомобиль кадыровцев. Этому предшествовала перестрелка.
Партизаны ликвидировали кадыровцев
В минувшие выходные в районе поселка Мирное местные жители слышали перестрелку. Как выяснили впоследствии – между партизанами и оккупантами.
По данным городского головы Федорова, после кадыровцы ожидали помощи, когда "неожиданно" взорвалась их "Нива".
По его словам, автомобиль сгорел. Число жертв устанавливается.
Россияне усилили обыски и допросы в Мелитополе
На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры вводят скрытые меры по обнаружению каких-либо очагов сопротивления российской оккупации. Даже придумали для этого новый метод.
В частности, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области захватчики начали развешивать видеокамеры, а также продолжают угонять гражданских в поисках "террористов" и партизан.
Кроме этого, недавно ФСБ РФ привезла в Мелитополь отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать в охоте на патриотов и партизан.
Ранее Федоров сообщил, что российские оккупанты устроили очередную волну фильтрации среди мирного населения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-