В Мелитополе партизаны взорвали грузовой поезд российской армии – ЦНС

15 декабря партизаны провели успешную диверсию и взорвали железнодорожный поезд. Он ежедневно возил армии РФ из Крыма в Днепрорудные боеприпасы и топливо.
Партизаны в Мелитополе взорвали поезд
В обратном направлении поезд вывозил с временно оккупированных территорий руду, зерно и поврежденную технику.
При взрыве была повреждена железная дорога и тепловоз с вагонами.
Враг пытается скрыть факт диверсии пока оккупанты без успеха разыскивают партизан. К поискам были привлечены сотрудники ФСБ, предатели полиции, кинологи и эксперты криминальной лаборатории.
Какая ситуация в Мелитополе
Мелитополь Запорожской области российские войска оккупировали практически сразу во время масштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года.
В городе в настоящее время хорошо развито партизанское движение, участники которого, несмотря на объявленную на них охоту, постоянно устраивают "хлопки" в городе и "минусируют" коллаборантов.
Неожиданную и успешную атаку реализовали 1 декабря 2023 в обеденное время на въезде во временно оккупированный Мелитополь.
Акция мести врагам состоялась на проспекте Богдана Хмельницкого 115, где московские оккупанты любили делать привалы на перекур.
По данным ГУР, российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки из-за страха перед кремлевскими спецслужбами.
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