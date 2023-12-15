В Мелитополе партизаны взорвали грузовой поезд российской армии – ЦНС

15 декабря партизаны провели успешную диверсию и взорвали железнодорожный поезд. Он ежедневно возил армии РФ из Крыма в Днепрорудные боеприпасы и топливо.

Партизаны в Мелитополе взорвали поезд

В обратном направлении поезд вывозил с временно оккупированных территорий руду, зерно и поврежденную технику.

При взрыве была повреждена железная дорога и тепловоз с вагонами.

Сам взрыв произошел в 8 утра прямо под носом российских ФСБшников. Пока оккупанты оцепили место взрыва, обыскивают прилегающую местность, - добавляет прессслужба. Поделиться

Враг пытается скрыть факт диверсии пока оккупанты без успеха разыскивают партизан. К поискам были привлечены сотрудники ФСБ, предатели полиции, кинологи и эксперты криминальной лаборатории.

Заметим, что за 2023 это уже одиннадцатая успешная диверсия на железной дороге. Предыдущий поезд Движение Сопротивления успешно подорвало 13 октября. Нынешняя же диверсия далеко не последней, ведь в российской логистической модели именно железная дорога играет ключевую роль, - добавляет "Центр национального сопротивления". Поделиться

Какая ситуация в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области российские войска оккупировали практически сразу во время масштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года.

В городе в настоящее время хорошо развито партизанское движение, участники которого, несмотря на объявленную на них охоту, постоянно устраивают "хлопки" в городе и "минусируют" коллаборантов.

Неожиданную и успешную атаку реализовали 1 декабря 2023 в обеденное время на въезде во временно оккупированный Мелитополь.

Акция мести врагам состоялась на проспекте Богдана Хмельницкого 115, где московские оккупанты любили делать привалы на перекур.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение – убивает, – рассказали в ГУР. Поделиться

По данным ГУР, российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки из-за страха перед кремлевскими спецслужбами.