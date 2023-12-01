СБУ подорвала еще один поезд на железной дороге в Бурятии — СМИ

В результате спецоперации Службы безопасности Украины на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в РФ разразился еще один поезд с топливом.

Что известно о второй спецоперации в РФ

Подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выведению из строя этой важной железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.

Так, первый грузовой поезд разразился непосредственно в Северномойском тоннеле. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост".

Именно на это и рассчитывала СБУ: при проезде поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства, - сообщили источники. Поделиться

Как пишут российские телеграммы, от взрыва загорелось 6 цистерн. Чтобы тушить пожар, приехал даже пожарный поезд.

Что известно о "Чертов мост"

Чертов мост – полукруглый виадук на Северном обходе Байкало-Амурской магистрали. Было построено в 1986 году, но постоянное движение поездов началось в 1989. Проходит над рекой Итикит. Высота достигает 35 метров.

Расположен на характерных двухъярусных опорах, единственный в России мост такой конструкции. По данным из открытых источников, мост несколько раскачивается при прохождении по нему тяжелых поездов (с 2002 года такие по мосту не ходят, ходят только рабочие поезда, основное движение идет по Северному тоннелю). Поэтому он пользуется "недоброй славой у машинистов", опасающихся проезжать по мосту.

Напомним, 30 ноября источники сообщили о взрыве на Байкало-Амурской магистрали, находящейся в Бурятии. Это была удачная операция СБУ, парализовавшая единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. Он используется, в частности, для военных поставок.

Речь шла о взрыве в Северномойском тоннеле. По данным источника, во время движения грузового поезда в тоннеле сработали четыре взрывных устройства. В РФ же сначала говорили, что в тоннеле якобы произошел пожар из-за "замыкания кабельной сети".