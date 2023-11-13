В двух областях РФ диверсанты хотели повредить железную дорогу

Россияне заявили, что неизвестные попытались поджечь релейный шкаф в районе железнодорожной станции в Ульяновской и Свердловской областях.
В РФ продолжаются диверсии на железных дорогах
Как сообщают росСМИ, 12 ноября была зафиксирована попытка поджога релейного шкафа в районе станции Ульяновск-2 (Ульяновская область) Куйбышевской железной дороги.
По данным Telegram-каналов, были облиты бензином два шкафа - релейный и батарейный. Рядом вроде бы лежала бутылка с остатками горючего и коробка спичек.
Также неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в поселке Монетна Свердловской области.
Российские железнодорожники призвали сообщать о "подозрительных действиях" на объектах железнодорожного транспорта правоохранителей.
Военная логистика РФ под угрозой
Как отмечает британская разведка, исследование независимого российского СМИ "Медиазона" показывает, что на октябрь 2023 года с момента вторжения в суд пошли 76 дел о железнодорожных диверсиях.
По меньшей мере 137 человек, подавляющее большинство из которых моложе 24 лет, были привлечены к ответственности.
С начала 2023 года на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры наносятся надписи, в которых указывается, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ диверсия может наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы, говорится в сообщении.
По данным британской разведки, военная логистика РФ, включая поставки для войны в Украину, по-прежнему зависит от 33000-километровой железнодорожной линии страны.
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