В двух областях РФ диверсанты хотели повредить железную дорогу

Россияне заявили, что неизвестные попытались поджечь релейный шкаф в районе железнодорожной станции в Ульяновской и Свердловской областях.

В РФ продолжаются диверсии на железных дорогах

Как сообщают росСМИ, 12 ноября была зафиксирована попытка поджога релейного шкафа в районе станции Ульяновск-2 (Ульяновская область) Куйбышевской железной дороги.

На движение пассажирских поездов произошедшее не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме, – пишут пропагандисты. Поделиться

По данным Telegram-каналов, были облиты бензином два шкафа - релейный и батарейный. Рядом вроде бы лежала бутылка с остатками горючего и коробка спичек.

Также неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в поселке Монетна Свердловской области.

Российские железнодорожники призвали сообщать о "подозрительных действиях" на объектах железнодорожного транспорта правоохранителей.

Военная логистика РФ под угрозой

Как отмечает британская разведка, исследование независимого российского СМИ "Медиазона" показывает, что на октябрь 2023 года с момента вторжения в суд пошли 76 дел о железнодорожных диверсиях.

По меньшей мере 137 человек, подавляющее большинство из которых моложе 24 лет, были привлечены к ответственности.

С начала 2023 года на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры наносятся надписи, в которых указывается, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ диверсия может наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, военная логистика РФ, включая поставки для войны в Украину, по-прежнему зависит от 33000-километровой железнодорожной линии страны.