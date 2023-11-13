У двох областях РФ диверсанти хотіли пошкодити залізницю

Росіяни заявили, що невідомі спробували підпалити релейну шафу в районі залізничної станції в Ульяновській та Свердловській областях.

У РФ тривають диверсії на залізницях

Як повідомляють росЗМІ, 12 листопада було зафіксовано спробу підпалу релейної шафи в районі станції Ульяновськ-2 (Ульяновська область) Куйбишевської залізниці.

На рух пасажирських поїздів подія не вплинула. Куйбишевська залізниця працює у штатному режимі, – пишуть пропагандисти. Поширити

За даними Telegram-каналів, було облито бензином дві шафи - релейна та батарейну. Поруч начебто лежала пляшка із залишками пального і коробка сірників.

Також невідомі намагалися підпалити релейну шафу на залізниці у селищі Монетна Свердловської області.

Російські залізничники закликали повідомляти про "підозрілі дії" на об’єктах залізничного транспорту правоохоронців.

Військова логістика РФ під загрозою

Як зазначає британська розвідка, дослідження незалежного російського ЗМІ "Медиазона" показує, що станом на жовтень 2023 року з моменту вторгнення до суду пішли 76 справ про залізничні диверсії.

Щонайменше 137 осіб, переважна більшість з яких молодші за 24 роки, були притягнуті до відповідальності.

З початку 2023 року на ключових об'єктах залізничної інфраструктури наносяться написи, в яких зазначається, що відповідно до Кримінального кодексу РФ диверсія може каратися аж до довічного позбавлення волі, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, військова логістика РФ, включаючи постачання для війни в Україні, як і раніше, залежить від 33000-кілометрової залізничної лінії країни.