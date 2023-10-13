Руху опору ССО підірвав залізничну колію у тимчасово окупованому Мелітополі
Категорія
Україна
Дата публікації

Руху опору ССО підірвав залізничну колію у тимчасово окупованому Мелітополі

ССО
Залізниця

13 жовтня підрозділ Руху опору ССО підірвав залізничну колію у тимчасово окупованому Мелітополі, що відріже окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку.

У Мелітополі підірвали колію

Сили спеціальних операцій повідомили про проведення успішної операції в Мелітополі.

Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію.

Вибух пошкодив залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для російської армії.

Центр Національного Спротиву повідомляє, що партизани підірвали потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна.

У результаті вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.

Станом на зараз окупанти оточили місце вибуху, намагаються приховати факт диверсії та безуспішно шукають партизан. Партизани ж вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому.

Це вже десята диверсія на залізниці за 2023 рік, вчинена партизанами Запорізької області.

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