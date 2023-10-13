Движения сопротивления ССО подорвало железнодорожные пути во временно оккупированном Мелитополе

13 октября подразделение Движения сопротивления ССО взорвало железнодорожные пути во временно оккупированном Мелитополе, что отрежет оккупантов от поставок боеприпасов и топлива в Запорожском направлении.
В Мелитополе взорвали колею
Силы специальных операций сообщили о успешной операции в Мелитополе.
Взрыв повредил железнодорожное полотно и поезд, доставлявший боеприпасы и топливо российской армии.
Центр Национального Сопротивления сообщает, что партизаны взорвали поезд, ежедневно возивший из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо, а в обратном направлении поврежденную технику и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества.
В результате взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз.
Это уже десятая диверсия на железной дороге за 2023 год, совершенная партизанами Запорожской области.
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