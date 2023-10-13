Движения сопротивления ССО подорвало железнодорожные пути во временно оккупированном Мелитополе
Категория
Украина
Дата публикации

Движения сопротивления ССО подорвало железнодорожные пути во временно оккупированном Мелитополе

ССО
Железная дорога
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13 октября подразделение Движения сопротивления ССО взорвало железнодорожные пути во временно оккупированном Мелитополе, что отрежет оккупантов от поставок боеприпасов и топлива в Запорожском направлении.

В Мелитополе взорвали колею

Силы специальных операций сообщили о успешной операции в Мелитополе.

Благодаря диверсионным действиям наших воинов в 07:30 утра был взорван железнодорожный путь.

Взрыв повредил железнодорожное полотно и поезд, доставлявший боеприпасы и топливо российской армии.

Центр Национального Сопротивления сообщает, что партизаны взорвали поезд, ежедневно возивший из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо, а в обратном направлении поврежденную технику и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества.

В результате взрыва было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз.

По состоянию на данный момент оккупанты оцепили место взрыва, пытаются скрыть факт диверсии и безуспешно ищут партизан. Партизаны уже в безопасности и обещают еще больше таких взрывов в ближайшем будущем.

Это уже десятая диверсия на железной дороге за 2023 год, совершенная партизанами Запорожской области.

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