У Рязанській області РФ після вибуху перекинувся вантажний потяг — фото

Під Рязанню РФ із рейок зійшов вантажний потяг. Росіяни заявили про "втручання сторонніх осіб".
Поїзд із 19 вагонами зійшов із рейок у РФ
Як повідомляють росЗМі, в Рязанській області "сталося сходження" 19 вагонів "через втручання сторонніх осіб".
Влада запевняє, нібито на рух пасажирських поїздів це не вплинуло.
"Московська залізниця" натомість звинуватила в інциденті "сторонні особи".
Інші росЗМІ стверджує про вибухи на залізниці внаслідок чого перекинулись 7 вагонів.
Деякі з російських видань тим часом стверджують про сходження 19 вагонів.
Військова логістика РФ під загрозою
Як зазначає британська розвідка, дослідження незалежного російського ЗМІ "Медиазона" показує, що станом на жовтень 2023 року з моменту вторгнення до суду пішли 76 справ про залізничні диверсії.
Щонайменше 137 осіб, переважна більшість з яких молодші за 24 роки, були притягнуті до відповідальності.
З початку 2023 року на ключових об'єктах залізничної інфраструктури наносяться написи, в яких зазначається, що відповідно до Кримінального кодексу РФ диверсія може каратися аж до довічного позбавлення волі, йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, військова логістика РФ, включаючи постачання для війни в Україні, як і раніше, залежить від 33000-кілометрової залізничної лінії країни.
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