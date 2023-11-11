У Рязанській області РФ після вибуху перекинувся вантажний потяг — фото

Під Рязанню РФ із рейок зійшов вантажний потяг. Росіяни заявили про "втручання сторонніх осіб".

Поїзд із 19 вагонами зійшов із рейок у РФ

Як повідомляють росЗМі, в Рязанській області "сталося сходження" 19 вагонів "через втручання сторонніх осіб".

Влада запевняє, нібито на рух пасажирських поїздів це не вплинуло.

Сходження з рейок сталося о восьмій годині ранку на перегоні "Рибне - Блок пост". Перекинулися 19 вагонів. Помічник машиніста дістав травми, - пише видання. Поширити

"Московська залізниця" натомість звинуватила в інциденті "сторонні особи".

Інші росЗМІ стверджує про вибухи на залізниці внаслідок чого перекинулись 7 вагонів.

Пошкоджено залізничне полотно, однак, загиблих і постраждалих немає. На місце висунулися слідчі та сапери, - пише 112. Поширити

Деякі з російських видань тим часом стверджують про сходження 19 вагонів.

Військова логістика РФ під загрозою

Як зазначає британська розвідка, дослідження незалежного російського ЗМІ "Медиазона" показує, що станом на жовтень 2023 року з моменту вторгнення до суду пішли 76 справ про залізничні диверсії.

Щонайменше 137 осіб, переважна більшість з яких молодші за 24 роки, були притягнуті до відповідальності.

З початку 2023 року на ключових об'єктах залізничної інфраструктури наносяться написи, в яких зазначається, що відповідно до Кримінального кодексу РФ диверсія може каратися аж до довічного позбавлення волі, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, військова логістика РФ, включаючи постачання для війни в Україні, як і раніше, залежить від 33000-кілометрової залізничної лінії країни.