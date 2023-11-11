В Рязанской области РФ после взрыва перевернулся грузовой поезд – фото

Под Рязанью РФ с рельсов сошел грузовой поезд. Россияне заявили о "вмешательстве посторонних лиц".

Поезд с 19 вагонами сошел с рельсов в РФ

Как сообщают росЗМи, в Рязанской области "произошло схождение" 19 вагонов "из-за вмешательства посторонних лиц".

Власти уверяют, что на движение пассажирских поездов это не повлияло.

Сход с рельсов произошло в восемь часов утра на перегоне "Рыбное - Блок пост". Перевернулось 19 вагонов. Помощник машиниста получил травмы, - пишет издание. Поделиться

"Московская железная дорога" обвинила в инциденте "посторонние лица".

Другие росСМИ утверждают о взрывах на железной дороге, в результате чего опрокинулись 7 вагонов.

Поврежден железнодорожный холст, однако, погибших и пострадавших нет. На место выдвинулись следователи и саперы, пишет 112. Поделиться

Некоторые из российских изданий в это время утверждают о сходе 19 вагонов.

Военная логистика РФ под угрозой

Как отмечает британская разведка, исследование независимого российского СМИ "Медиазона" показывает, что на октябрь 2023 года с момента вторжения в суд пошли 76 дел о железнодорожных диверсиях.

По меньшей мере 137 человек, подавляющее большинство из которых моложе 24 лет, были привлечены к ответственности.

С начала 2023 года на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры наносятся надписи, в которых указывается, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ диверсия может наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, военная логистика РФ, включая поставки для войны в Украину, по-прежнему зависит от 33000-километровой железнодорожной линии страны.