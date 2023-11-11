В Рязанской области РФ после взрыва перевернулся грузовой поезд – фото

Под Рязанью РФ с рельсов сошел грузовой поезд. Россияне заявили о "вмешательстве посторонних лиц".
Поезд с 19 вагонами сошел с рельсов в РФ
Как сообщают росЗМи, в Рязанской области "произошло схождение" 19 вагонов "из-за вмешательства посторонних лиц".
Власти уверяют, что на движение пассажирских поездов это не повлияло.
"Московская железная дорога" обвинила в инциденте "посторонние лица".
Другие росСМИ утверждают о взрывах на железной дороге, в результате чего опрокинулись 7 вагонов.
Некоторые из российских изданий в это время утверждают о сходе 19 вагонов.
Военная логистика РФ под угрозой
Как отмечает британская разведка, исследование независимого российского СМИ "Медиазона" показывает, что на октябрь 2023 года с момента вторжения в суд пошли 76 дел о железнодорожных диверсиях.
По меньшей мере 137 человек, подавляющее большинство из которых моложе 24 лет, были привлечены к ответственности.
С начала 2023 года на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры наносятся надписи, в которых указывается, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ диверсия может наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы, говорится в сообщении.
По данным британской разведки, военная логистика РФ, включая поставки для войны в Украину, по-прежнему зависит от 33000-километровой железнодорожной линии страны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-