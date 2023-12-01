Подрыв железной дороги СБУ в Бурятии. Россияне заявили о "теракте" и показали последствия — видео

Российские пропагандисты квалифицировали подрыв Северномойского тоннеля в Бурятии, который вчера ночью устроила Служба безопасности Украины как "теракт".
В РФ отреагировали на спецоперацию СБУ
Россияне заявили, что причиной взрывов в тоннеле стала "диверсия" и следователи возбудили уголовное дело по статье "теракт".
Также пропагандисты сообщили, что в результате взрыва 16 цистерн из головы поезда выгорело, у двух цистерн в районе слива обнаружили пробоину.
После взрыва удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна - взрыв серьезно повредил рельсы, а топливо их затопило.
Кроме того, как пишут российские СМИ, позже в этом районе был взорван еще один состав. Четыре цистерны из состава выгорели, еще две были повреждены огнем. По предварительным данным, топливо разлилось на площадь в 150 квадратных метров.
Что известно о взрыве на железной дороге в Бурятии
В ночь на 30 ноября произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Северномойском тоннеле им. Бессолово, который находится в Бурятии. Это была спецоперация СБУ.
По предварительным данным, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства.
Позже российские пропагандисты заявили, что "причиной пожара грузового поезда стало замыкание кабельной сети".
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