Подрыв железной дороги СБУ в Бурятии. Россияне заявили о "теракте" и показали последствия — видео

Российские пропагандисты квалифицировали подрыв Северномойского тоннеля в Бурятии, который вчера ночью устроила Служба безопасности Украины как "теракт".

В РФ отреагировали на спецоперацию СБУ

Россияне заявили, что причиной взрывов в тоннеле стала "диверсия" и следователи возбудили уголовное дело по статье "теракт".

30 ноября неизвестные взорвали грузовой склад на перегоне "Итикит-Окусикан", состоящий из 50 вагонов (41 цистерна с дизельным топливом и 3 цистерны с авиационным топливом). По словам локомотивной бригады, во время прохождения тоннеля снялось напряжение, поезд затормозил. Пока члены бригады выясняли в чем дело, в тоннеле началось сильное задымление – бригада закрепила поезд и покинула тоннель, – пишут российские СМИ. Поделиться

Также пропагандисты сообщили, что в результате взрыва 16 цистерн из головы поезда выгорело, у двух цистерн в районе слива обнаружили пробоину.

После взрыва удалось вывезти 14 цистерн, но дальнейшая транспортировка вагонов пока невозможна - взрыв серьезно повредил рельсы, а топливо их затопило.

Кроме того, как пишут российские СМИ, позже в этом районе был взорван еще один состав. Четыре цистерны из состава выгорели, еще две были повреждены огнем. По предварительным данным, топливо разлилось на площадь в 150 квадратных метров.

Что известно о взрыве на железной дороге в Бурятии

В ночь на 30 ноября произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Северномойском тоннеле им. Бессолово, который находится в Бурятии. Это была спецоперация СБУ.

По предварительным данным, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства.

Позже российские пропагандисты заявили, что "причиной пожара грузового поезда стало замыкание кабельной сети".