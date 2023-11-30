СБУ обнародовала кадры эффектного уничтожения техники армии РФ — видео

Что известно об успехах работы контрразведки СБУ

Отмечается, что контрразведчики СБУ в Запорожской области за день ликвидировали несколько единиц военной техники оккупационной армии РФ и вражеское вооружение, а также разрушили пути логистического снабжения оккупантов.

Так подразделения российских военных преступников пытались пойти в наступление в Запорожской области, однако попали под атаку FPV-дронов, выпущенных бойцами 13 Управления военной контрразведки СБУ.

В результате атаки, как отмечается, была выведена из строя инженерная техника армии РФ и логистические пути оккупационной российской армии, что значительно усложняет положение захватчиков на одном из самых горячих направлений фронта.

Так, в спецслужбе рассказали о результатах боевой работы военных контрразведчиков по враждебным целям в течение одного дня. Были поражены:

военные грузовики "Урал" и "Камаз", а также транспорт для передислокации пехоты россиян;

зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" войск РФ;

инженерная техника, оборудованная позициями интервентов;

два российских кафира, пытавшихся сбежать после "хлопка" бойцов СБУ.

Также в сети были опубликованы кадры уничтожения вражеской техники и личного состава бойцами-контрразведчиками СБУ с помощью FPV-дронов.

Что известно о ситуации на восточном фронте

По словам военного Нацгвардии Владимира Назаренко в комментарии журналистам "24 канала", преступная армия РФ несет бешеные потери, однако продолжает давить на востоке Украины.

Несмотря на это враг, к сожалению, продолжает давить, оказывать огневое влияние. У окупантов есть достаточное количество боеприпасов ко всему вооружению от автоматов до крупнокалиберной артиллерии. Они продолжают относительно беспорядочно обстреливать мирные города, территории, посадки, села, поля, все разрушать, - подчеркнул Назаренко. Поделиться

По его словам, сложные погодные условия значительно ущемляют действия российских военных преступников.

Однако, несмотря на погоду, боевые действия продолжаются почти без пауз.