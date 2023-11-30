СБУ обнародовала кадры эффектного уничтожения техники армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ обнародовала кадры эффектного уничтожения техники армии РФ — видео

СБУ
Контрразведка СБУ
Читати українською

Бойцы подразделений контрразведки СБУ обнародовали видео уничтожения военной техники преступной армии и вражеских путей логистического снабжения.

Что известно об успехах работы контрразведки СБУ

Отмечается, что контрразведчики СБУ в Запорожской области за день ликвидировали несколько единиц военной техники оккупационной армии РФ и вражеское вооружение, а также разрушили пути логистического снабжения оккупантов.

Так подразделения российских военных преступников пытались пойти в наступление в Запорожской области, однако попали под атаку FPV-дронов, выпущенных бойцами 13 Управления военной контрразведки СБУ.

В результате атаки, как отмечается, была выведена из строя инженерная техника армии РФ и логистические пути оккупационной российской армии, что значительно усложняет положение захватчиков на одном из самых горячих направлений фронта.

Так, в спецслужбе рассказали о результатах боевой работы военных контрразведчиков по враждебным целям в течение одного дня. Были поражены:

  • военные грузовики "Урал" и "Камаз", а также транспорт для передислокации пехоты россиян;

  • зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" войск РФ;

  • инженерная техника, оборудованная позициями интервентов;

  • два российских кафира, пытавшихся сбежать после "хлопка" бойцов СБУ.

Также в сети были опубликованы кадры уничтожения вражеской техники и личного состава бойцами-контрразведчиками СБУ с помощью FPV-дронов.

Что известно о ситуации на восточном фронте

По словам военного Нацгвардии Владимира Назаренко в комментарии журналистам "24 канала", преступная армия РФ несет бешеные потери, однако продолжает давить на востоке Украины.

Несмотря на это враг, к сожалению, продолжает давить, оказывать огневое влияние. У окупантов есть достаточное количество боеприпасов ко всему вооружению от автоматов до крупнокалиберной артиллерии. Они продолжают относительно беспорядочно обстреливать мирные города, территории, посадки, села, поля, все разрушать, - подчеркнул Назаренко.

По его словам, сложные погодные условия значительно ущемляют действия российских военных преступников.

Однако, несмотря на погоду, боевые действия продолжаются почти без пауз.

Сейчас относительно плюсовая температура, когда тает снег, дороги очень сильно усложняют возможности врага. Но, несмотря на это, они с применением большого количества окупантов продолжают давить. Ситуация не утихает ни на час. То есть это постоянное боевое столкновение, которое длится месяцами, - объяснил военный.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ проигрывает ВСУ в артиллерийском противостоянии — Forbes
Артиллерия ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Смогут ли ВСУ вытеснить все войска РФ до конца 2024 года — прогноз НАТО
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.