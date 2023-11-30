СБУ оприлюднила кадри ефектного знищення техніки армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ оприлюднила кадри ефектного знищення техніки армії РФ — відео

СБУ
Контррозвідка СБУ

Бійці підрозділів контррозвідки СБУ оприлюднили відео знищення військової техніки злочинної армії та ворожих шляхів логістичного постачання. 

Що відомо про успіхи роботи контррозвідки СБУ

Зазначається, що контррозвідники СБУ у Запорізькій області протягом дня ліквідували кілька одиниць військової техніки окупаційної армії РФ та вороже озброєння, а також зруйнували шляхи логістичного постачання окупантів.

Так, підрозділи російських військових злочинців намагались піти у наступ у Запорізькій області, однак потрапили під атаку FPV-дронів, випущених бійцями 13 Управління військової контррозвідки СБУ.

Внаслідок атаки, як зазначається, було виведено з ладу інженерну техніку армії РФ та логістичні шляхи окупаційної російської армії, що значно ускладнює становище загарбників на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Так, у спецслужбі розповіли про результати бойової роботи військових контррозвідників по ворожих цілях протягом одного дня. Були уражені:

  • військові вантажівки "Урал" та "Камаз", а також транспорт для передислокації піхоти росіян;

  • зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" військ РФ;

  • інженерна техніка, що обладнає позиції інтервентів;

  • два російські окупанти, які намагалися втекти після "бавовни" бійців СБУ.

Також у мережі було опубліковано кадри знищення ворожої техніки та особового складу бійцями-контррозвідниками СБУ за допомогою FPV-дронів.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

За словами військового Нацгвардії Володимира Назаренка у коментарі журналістам “24 каналу”, злочинна армія РФ зазнає шалених втрат, однак продовжує тиснути на сході України.

Попри це ворог, на жаль, продовжує тиснути, завдавати вогневого впливу. В окупантів є достатня кількість боєприпасів до всього озброєння від автоматів до великокаліберної артилерії. Вони продовжують відносно хаотично обстрілювати мирні міста, території, посадки, села, поля, все руйнувати, - підкреслив Назаренко.

За його словами, складні погодні умови значно обмежують дії російських військових злочинців.

Однак, попри погоду, бойові дії тривають майже без пауз.

Зараз відносно плюсова температура, коли тане сніг, дороги дуже сильно ускладнюють можливості ворога. Але попри це вони із застосуванням великої кількості окупантів продовжують тиснути. Ситуація не втихає ні на годину. Тобто це постійне бойове зіткнення, яке триває місяцями, -пояснив військовий.

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