СБУ оприлюднила кадри ефектного знищення техніки армії РФ — відео

Що відомо про успіхи роботи контррозвідки СБУ

Зазначається, що контррозвідники СБУ у Запорізькій області протягом дня ліквідували кілька одиниць військової техніки окупаційної армії РФ та вороже озброєння, а також зруйнували шляхи логістичного постачання окупантів.

Так, підрозділи російських військових злочинців намагались піти у наступ у Запорізькій області, однак потрапили під атаку FPV-дронів, випущених бійцями 13 Управління військової контррозвідки СБУ.

Внаслідок атаки, як зазначається, було виведено з ладу інженерну техніку армії РФ та логістичні шляхи окупаційної російської армії, що значно ускладнює становище загарбників на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Так, у спецслужбі розповіли про результати бойової роботи військових контррозвідників по ворожих цілях протягом одного дня. Були уражені:

військові вантажівки "Урал" та "Камаз", а також транспорт для передислокації піхоти росіян;

зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" військ РФ;

інженерна техніка, що обладнає позиції інтервентів;

два російські окупанти, які намагалися втекти після "бавовни" бійців СБУ.

Також у мережі було опубліковано кадри знищення ворожої техніки та особового складу бійцями-контррозвідниками СБУ за допомогою FPV-дронів.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

За словами військового Нацгвардії Володимира Назаренка у коментарі журналістам “24 каналу”, злочинна армія РФ зазнає шалених втрат, однак продовжує тиснути на сході України.

Попри це ворог, на жаль, продовжує тиснути, завдавати вогневого впливу. В окупантів є достатня кількість боєприпасів до всього озброєння від автоматів до великокаліберної артилерії. Вони продовжують відносно хаотично обстрілювати мирні міста, території, посадки, села, поля, все руйнувати, - підкреслив Назаренко. Поширити

За його словами, складні погодні умови значно обмежують дії російських військових злочинців.

Однак, попри погоду, бойові дії тривають майже без пауз.