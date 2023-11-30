Спецоперация СБУ. В Бурятии ночью произошел взрыв на железнодорожной магистрали между РФ и Китаем

В ночь на 30 ноября произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Северномойском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии. Это была спецоперация СБУ.
В РФ раздались взрывы на Байкало-Амурской магистрали
Источник Общественного в правоохранительных органах отмечает, что время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. На месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия.
По словам собеседника, за этим подрывом стоит СБУ. В службе спецоперации не комментировали.
В то же время, Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало сообщение о том, что на территории РФ участились сбои в работе железной дороги.
Что известно о взрывах в России
26 ноября беспилотники попытались атаковать авиационный завод в Смоленской области. Традиционно россияне заявляют о сбитии всех дронов. Первый из них якобы был сбит около 9:00 утра в Заднепровском районе Смоленска.
24 ноября неизвестные беспилотники якобы попытались атаковать воинскую часть в Волгоградской области.
26 ноября в Челябинске вспыхнул масштабный пожар на местном тракторном заводе, производящем двигатели для танков армии РФ.
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