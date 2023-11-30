Спецоперация СБУ. В Бурятии ночью произошел взрыв на железнодорожной магистрали между РФ и Китаем

В ночь на 30 ноября произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Северномойском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии. Это была спецоперация СБУ.

В РФ раздались взрывы на Байкало-Амурской магистрали

Источник Общественного в правоохранительных органах отмечает, что время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. На месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия.

Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. И сейчас этот путь, который Россия использует в том числе и для военных поставок, парализован. Поделиться

По словам собеседника, за этим подрывом стоит СБУ. В службе спецоперации не комментировали.

В то же время, Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало сообщение о том, что на территории РФ участились сбои в работе железной дороги.

Что известно о взрывах в России

26 ноября беспилотники попытались атаковать авиационный завод в Смоленской области. Традиционно россияне заявляют о сбитии всех дронов. Первый из них якобы был сбит около 9:00 утра в Заднепровском районе Смоленска.

24 ноября неизвестные беспилотники якобы попытались атаковать воинскую часть в Волгоградской области.

26 ноября в Челябинске вспыхнул масштабный пожар на местном тракторном заводе, производящем двигатели для танков армии РФ.