Спецоперація СБУ. У Бурятії вночі стався вибух на залізничній магістралі між РФ та Китаєм

У ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії. Це була спецоперація СБУ.

У РФ пролунали вибухи на Байкало-Амурській магістралі

Джерело Суспільного в правоохоронних органах зазначає, що час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. На місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки.

Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових поставок, паралізовано. Поширити

За словами співрозмовника, за цим підривом стоїть СБУ. У службі спецоперацію не коментували.

Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало допис про те, що на території РФ почастішали збої в роботі залізниці.

Що відомо про вибухи в Росії

26 листопада безпілотники спробували атакувати авіаційний завод у Смоленській області. Традиційно росіяни заявляють про збиття всіх дронів. Перший з них нібито був збитий близько 9:00 ранку в Задніпровському районі Смоленська.

24 листопада невідомі безпілотники нібито спробували атакувати військову частину у Волгоградській області.

26 листопада у Челябінську спалахнула масштабна пожежа на місцевому тракторному заводі, який виробляє двигуни для танків армїі РФ.