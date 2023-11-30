Спецоперація СБУ. У Бурятії вночі стався вибух на залізничній магістралі між РФ та Китаєм

У ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії. Це була спецоперація СБУ.
У РФ пролунали вибухи на Байкало-Амурській магістралі
Джерело Суспільного в правоохоронних органах зазначає, що час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. На місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки.
За словами співрозмовника, за цим підривом стоїть СБУ. У службі спецоперацію не коментували.
Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало допис про те, що на території РФ почастішали збої в роботі залізниці.
Що відомо про вибухи в Росії
26 листопада безпілотники спробували атакувати авіаційний завод у Смоленській області. Традиційно росіяни заявляють про збиття всіх дронів. Перший з них нібито був збитий близько 9:00 ранку в Задніпровському районі Смоленська.
24 листопада невідомі безпілотники нібито спробували атакувати військову частину у Волгоградській області.
26 листопада у Челябінську спалахнула масштабна пожежа на місцевому тракторному заводі, який виробляє двигуни для танків армїі РФ.
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