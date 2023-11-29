Хакери і СБУ зламали сайт Мінпраці та соцзахисту РФ — ЗМІ
Категорія
Україна
Дата публікації

Хакери і СБУ зламали сайт Мінпраці та соцзахисту РФ — ЗМІ

хакер
Джерело:  Українська правда

Українські хакери з допомогою Служби безпеки України зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту РФ та викачали понад 100 терабайт даних.

Хакери і СБУ зламали сайт Мінпраці та соцзахисту РФ

За словами джерела, хакерське угрупування "BLACKJACK" спільно з кіберфахівцями СБУ зламало сайт Міністерства праці та соціального захисту Росії.

Хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення воєнних дій (т.зв. "СВО"), особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей президенту РФ, довідок щодо кількості протезувань.

Окремий масив інформації стосується тимчасово окупованих Харківської і Запорізької областей та їхнього нинішнього колаборантського "керівництва".

Українські хакери зламали базу РФ

Хакери розповіли, що у двох отриманих базах містяться майже 3,5 млрд записів про номери телефонів пасажирів і 664,6 млн записів з особистими даними пасажирів, номерами рейсів, маршрутами, тарифами, даними про вартість квитків тощо. Дані охоплюють період з 2007-го по 2023 рік.

За зломом стоїть угруповання Muppets, яке пов'язане з KibOrg.

В опублікованій базі можна знайти дані про перельоти колишньої очільниці МЗС Австрії та ексчлена ради директорів "Роснефти" Карін Кнайсль, яка переїхала в Росію влітку 2023 року.

На злив звернув увагу також учасник команди Олексія Навального Георгій Албуров. Він наголосив, що зміг упевнитися в достовірності бази, звіривши дані про нещодавній переліт близької до російського диктатора Володимира Путіна гімнастки і глави "Національної медіагрупи" Аліни Кабаєвої з Мінська до Москви.

Наразі KibOrg не планують викладати всю базу у відкритий доступ. Вони розглядають два варіанти подальшої роботи з даними: створення бота, який агрегуватиме дані із баз за гроші, або передача баз Збройним силам України.

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