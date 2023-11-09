Пов'язані з РФ хакери атакували розробника ChatGPT через його підтримку Ізраїлю
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Світ
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Пов'язані з РФ хакери атакували розробника ChatGPT через його підтримку Ізраїлю

хакери
Джерело:  Bloomberg

Хакерська група, пов'язана з Росією, взяла на себе відповідальність за атаки на компанію OpenAI. Причиною цього стала її підтримка Ізраїлю.

Хакери атакували розробника ChatGPT

Група, що називає себе Anonymous Sudan, заявила, що атакувала компанію OpenAI, оскільки вона досліджувала інвестиційні можливості в Ізраїлі, - йдеться у матеріалі.

У середу OpenAI повідомила про періодичні відключення свого ChatGPT, які, за її словами, сталися через аномальну структуру трафіку.

Також компанія повідомила, що усунула проблему, яка спричиняла незвично високий рівень помилок у її програмному забезпеченні та платформі штучного інтелекту.

Інші атаки російських хакерів

Bloomberg пише, що цього року Anonymous Sudan провела кампанію гучних DDoS-атак. У червні вони відключили деякі служби Microsoft, зокрема Outlook, Teams і OneDrive.

Вони також завдали удару по НАТО і Європейському інвестиційному банку, а також по засобах масової інформації, авіакомпаніях і енергетичних компаніях.

Група позиціонує себе як банда "хактивістів", яка здійснює напади за межами Африки від імені пригноблених мусульман по всьому світу. Однак провідні дослідники з кібербезпеки вважають, що вона пов'язана з Росією, і стверджують, що її цілі послідовно відповідають геополітичним пріоритетам Кремля.\

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