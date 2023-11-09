Связанные с РФ хакеры атаковали разработчика ChatGPT из-за его поддержки Израиля

Хакерская группа, связанная с Россией, взяла на себя ответственность за атаки на OpenAI. Причиной тому стала ее поддержка Израиля.

Хакеры атаковали разработчика ChatGPT

Группа, называющая себя Anonymous Sudan, заявила, что атаковала компанию OpenAI, поскольку она исследовала инвестиционные возможности в Израиле, говорится в материале. Поделиться

В среду OpenAI сообщила о периодических отключениях своего ChatGPT, которые, по ее словам, произошли из-за аномальной структуры трафика.

Также компания сообщила, что устранила проблему, которая вызывала необычно высокий уровень ошибок в ее программном обеспечении и платформе искусственного интеллекта.

Другие атаки российских хакеров

Bloomberg пишет, что в этом году Anonymous Sudan провела кампанию громких DDoS-атак. В июне они отключили некоторые службы Microsoft, включая Outlook, Teams и OneDrive.

Они также нанесли удар по НАТО и Европейскому инвестиционному банку, а также по средствам массовой информации, авиакомпаниям и энергетическим компаниям.

Группа позиционирует себя как банда "хактивистов", совершающая нападения за пределами Африки от имени угнетенных мусульман по всему миру. Однако ведущие исследователи по кибербезопасности считают, что она связана с Россией, и утверждают, что ее цели последовательно соответствуют геополитическим приоритетам Кремля.