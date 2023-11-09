Связанные с РФ хакеры атаковали разработчика ChatGPT из-за его поддержки Израиля

Хакерская группа, связанная с Россией, взяла на себя ответственность за атаки на OpenAI. Причиной тому стала ее поддержка Израиля.
Хакеры атаковали разработчика ChatGPT
В среду OpenAI сообщила о периодических отключениях своего ChatGPT, которые, по ее словам, произошли из-за аномальной структуры трафика.
Также компания сообщила, что устранила проблему, которая вызывала необычно высокий уровень ошибок в ее программном обеспечении и платформе искусственного интеллекта.
Другие атаки российских хакеров
Bloomberg пишет, что в этом году Anonymous Sudan провела кампанию громких DDoS-атак. В июне они отключили некоторые службы Microsoft, включая Outlook, Teams и OneDrive.
Они также нанесли удар по НАТО и Европейскому инвестиционному банку, а также по средствам массовой информации, авиакомпаниям и энергетическим компаниям.
Группа позиционирует себя как банда "хактивистов", совершающая нападения за пределами Африки от имени угнетенных мусульман по всему миру. Однако ведущие исследователи по кибербезопасности считают, что она связана с Россией, и утверждают, что ее цели последовательно соответствуют геополитическим приоритетам Кремля.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-