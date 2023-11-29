Хакеры и СБУ взломали сайт Минтруда и соцзащиты РФ — СМИ
Категория
Украина
Дата публикации

Хакеры и СБУ взломали сайт Минтруда и соцзащиты РФ — СМИ

хекер
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Источник:  Украинская правда

Украинские хакеры с помощью Службы безопасности Украины взломали сайт Министерства труда и соцзащиты РФ и скачали более 100 терабайт данных.

Хакеры и СБУ взломали сайт Минтруда и соцзащиты РФ

По словам источника, хакерская группировка "BLACKJACK" совместно с киберспециалистами СБУ взломала сайт Министерства труда и социальной защиты России.

Хакеры получили доступ к большому количеству документов: статистике по проведению военных действий (т.н. "СВО"), личным данным военнослужащих, материалам докладов президенту РФ, справкам по количеству протезирований.

Отдельный массив информации касается временно оккупированных Харьковской и Запорожской областей и их нынешнего коллаборантского "руководства".

Украинские хакеры сломали базу РФ

Хакеры рассказали, что в двух полученных базах содержится почти 3,5 млрд. записей о номерах телефонов пассажиров и 664,6 млн. записей с личными данными пассажиров, номерами рейсов, маршрутами, тарифами, данными о стоимости билетов и т.д. Данные охватывают период с 2007 по 2023 год.

За взломом стоит группировка Muppets, которая связана с KibOrg.

В опубликованной базе можно найти данные о перелетах бывшего главы МИД Австрии и эксчлена совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль, переехавшего в Россию летом 2023 года.

На ливень обратил внимание также участник команды Алексея Навального Георгий Албуров. Он подчеркнул, что смог удостовериться в достоверности базы, сверив данные о недавнем перелете близкой к российскому диктатору Владимиру Путину гимнастки и главы "Национальной медиагруппы" Алины Кабаевой из Минска в Москву.

Пока KibOrg не планируют выкладывать всю базу в открытый доступ. Они рассматривают два варианта дальнейшей работы с данными: создание бота, который будет агрегировать данные по базам за деньги, или передача баз Вооруженным силам Украины.

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