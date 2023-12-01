Підрив СБУ залізниці у Бурятії. Росіяни заявили про "теракт" та показали наслідки — відео

Російські пропагандисти кваліфікували підрив Північномуйського тунелю у Бурятії, який вчора вночі влаштувала Служба безпеки України, як "теракт".
У РФ відреагували на спецоперацію СБУ
Росіяни заявили, що причиною вибухів у тунелі стала "диверсія" і слідчі порушили кримінальну справу за статтею "теракт".
Також пропагандисти повідомили, що внаслідок вибуху 16 цистерн з голови потягу вигоріло, у двох цистерн в районі зливу виявили пробоїну.
Після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе - вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо їх затопило.
Окрім того, як пишуть російські ЗМІ, пізніше у цьому районі було підірвано ще один склад. Чотири цистерни зі складу вигоріли, ще дві були пошкоджені вогнем. За попередніми даними, паливо розлилося на площу 150 квадратних метрів.
Що відомо про вибух на залізниці в Бурятії
У ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії. Це була спецоперація СБУ.
За попередніми даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої.
Пізніше російські пропагандисти заявили, що "причиною пожежі вантажного поїзда стало замикання кабельної мережі".
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