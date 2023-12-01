Підрив СБУ залізниці у Бурятії. Росіяни заявили про "теракт" та показали наслідки — відео

Російські пропагандисти кваліфікували підрив Північномуйського тунелю у Бурятії, який вчора вночі влаштувала Служба безпеки України, як "теракт".

У РФ відреагували на спецоперацію СБУ

Росіяни заявили, що причиною вибухів у тунелі стала "диверсія" і слідчі порушили кримінальну справу за статтею "теракт".

30 листопада невідомі підірвали вантажний склад на перегоні "Ітикіт-Окусікан", що складається з 50 вагонів (41 цистерна з дизельним паливом та 3 цистерни з авіаційним паливом). За словами локомотивної бригади, під час проходження тунелю знялася напруга, потяг загальмував. Поки члени бригади з'ясовували у чому справа, у тунелі почалося сильне задимлення - бригада закріпила потяг і покинула тунель, - пишуть російські ЗМІ. Поширити

Також пропагандисти повідомили, що внаслідок вибуху 16 цистерн з голови потягу вигоріло, у двох цистерн в районі зливу виявили пробоїну.

Після вибуху вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе - вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо їх затопило.

Окрім того, як пишуть російські ЗМІ, пізніше у цьому районі було підірвано ще один склад. Чотири цистерни зі складу вигоріли, ще дві були пошкоджені вогнем. За попередніми даними, паливо розлилося на площу 150 квадратних метрів.

Що відомо про вибух на залізниці в Бурятії

У ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії. Це була спецоперація СБУ.

За попередніми даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої.

Пізніше російські пропагандисти заявили, що "причиною пожежі вантажного поїзда стало замикання кабельної мережі".