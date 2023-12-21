Бавовна у Маріуполі. ЗСУ знищили склад з БК та зброєю армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Бавовна у Маріуполі. ЗСУ знищили склад з БК та зброєю армії РФ

Маріуполь
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Джерело:  Петро Андрющенко

Українським захисникам вдалось уразити всі необхідні цілі, які були знищені. Зокрема, також повідомляється про важкопоранених 10 окупантів, яких відправили до шпиталю. Росіяни, як завжди, заявили про “роботу ППО”.

Нова бавовна у Маріуполі: що відомо

ЗСУ поцілили по ворожим складам боєприпасів та техніки у тимчасово окупованому Маріуполі. Загарбники розмістили їх на території колишнього "Хладокомбінату" у Кальміуському районі.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Вчора завітала кара небесна на територію колишнього "Хладокомбінату" у Кальміуському районі. Де окупант необережно сховав БК та техніку, – інформує Андрющенко.

ПС ЗСУ вдалось уразити всі необхідні цілі, які були знищені. Зокрема, також повідомляється про важкопоранених 10 окупантів.

Двічі за тиждень. Приємний рекорд. Просто шикарна доба, – відзвітував Андрющенко.

20 грудня у Маріуполі місцеві жителі чули вибухи. Росіяни заявили про роботу ППО, втім згідно з заявою Андрющенко вона була неефективною.

У Маріуполі лунали вибухи та ліквідували російського офіцера

Як повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, авто підірвали з офіцером на вулиці Нестерова у Приморському районі. Той у лікарні.

Сам підрив стався синхронно з Маріупольською Бавовною, що дозволило скрити його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації...Спротив переказує окремий привіт всім власникам авто з "Z" на автівці. Наступна машина може бути ваша, – йдеться в дописі.

У Маріуполі увечері 14 грудня місцеві жителі чули вибухи. У місці прильоту виникла пожежа.

Були чутні потужні вибухи. За ПортСіті щось дуже горить. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги, – пишуть у міській раді.

ЗСУ офіційно інформацію не коментували.

О 01:24 стало відомо, що горить бетонний завод, де дислокувалися російські окупанти.

Вибухів було два. Місць влучання – два і воні різні.

Перше влучання – бетонний завод. Друге – територія за Порт-Сіті, де окупанти розміщували техніку військову та частини систем ППО, – уточнив Андрющенко.

І додав, що перша бавовна біля Порт-Сіті була 7 вересня цього року.

А наслідкі гарні. Не дарма всі офіційні пропагандисти замовкли, а чатіки підчистили щодо наслідків, – каже Андрющенко.

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