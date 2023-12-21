Бавовна у Маріуполі. ЗСУ знищили склад з БК та зброєю армії РФ

Українським захисникам вдалось уразити всі необхідні цілі, які були знищені. Зокрема, також повідомляється про важкопоранених 10 окупантів, яких відправили до шпиталю. Росіяни, як завжди, заявили про “роботу ППО”.
Нова бавовна у Маріуполі: що відомо
ЗСУ поцілили по ворожим складам боєприпасів та техніки у тимчасово окупованому Маріуполі. Загарбники розмістили їх на території колишнього "Хладокомбінату" у Кальміуському районі.
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
ПС ЗСУ вдалось уразити всі необхідні цілі, які були знищені. Зокрема, також повідомляється про важкопоранених 10 окупантів.
20 грудня у Маріуполі місцеві жителі чули вибухи. Росіяни заявили про роботу ППО, втім згідно з заявою Андрющенко вона була неефективною.
У Маріуполі лунали вибухи та ліквідували російського офіцера
Як повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, авто підірвали з офіцером на вулиці Нестерова у Приморському районі. Той у лікарні.
У Маріуполі увечері 14 грудня місцеві жителі чули вибухи. У місці прильоту виникла пожежа.
ЗСУ офіційно інформацію не коментували.
О 01:24 стало відомо, що горить бетонний завод, де дислокувалися російські окупанти.
І додав, що перша бавовна біля Порт-Сіті була 7 вересня цього року.
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