ВСУ отбили атаки армии РФ в Донецкой области и уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отбили атаки преступной армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области и помешали попыткам атак оккупантов в Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 86 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной российской армии.

Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, используя тактику террора и ударов как по военным, так и гражданским объектам в Украине.

С улучшением погодных условий противник нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации и квадрокоптеров типа FPV.

оккупанты продолжают проводить активные штурмовые действия при поддержке бронетехники. Увеличило количество авиаударов и артиллерийских обстрелов.

В течение суток украинские военные отбили 11 атак российских военных преступников на левом берегу Днепра в Херсонской области и нанесли врагу многочисленные потери.

Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и артиллерийское средство противника.

Со своей стороны террористы из армии РФ нанесли 41 авиаудар и совершили 28 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта