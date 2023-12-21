ВСУ отбили атаки армии РФ в Донецкой области и уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отбили атаки преступной армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области и помешали попыткам атак оккупантов в Донецкой области.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные 86 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной российской армии.
Враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны, используя тактику террора и ударов как по военным, так и гражданским объектам в Украине.
С улучшением погодных условий противник нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации и квадрокоптеров типа FPV.
оккупанты продолжают проводить активные штурмовые действия при поддержке бронетехники. Увеличило количество авиаударов и артиллерийских обстрелов.
В течение суток украинские военные отбили 11 атак российских военных преступников на левом берегу Днепра в Херсонской области и нанесли врагу многочисленные потери.
Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение противнику.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 2 зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и артиллерийское средство противника.
Со своей стороны террористы из армии РФ нанесли 41 авиаудар и совершили 28 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Турья, Краснополье Сумской области; Веселое, Гатище, Дворичанское Харьковской области.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 18 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Тернов Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационных ударов неподалеку от Невского Луганской области и Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и 12 атак в районах Первомайского Донецкой области. Здесь враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Сухая Балка, Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 11 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 5 атак западнее Вербового Запорожской области, где противник пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Роботино, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Крынок Херсонской области.
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