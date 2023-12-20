Армия РФ безуспешно пытается лишить ВСУ плацдарма в Херсонской области — Силы обороны юга

Преступная армия РФ предпринимает безуспешные попытки атак с целью заставить украинских военных отступить с левого берега Днепра в Херсонской области.

Что известно о ситуации на юге Украины

По информации пресс-секретаря Сил обороны юга Натальи Гуменюк, украинские военные уверенно отражают попытки российских оккупантов лишить их плацдарма на левом берегу Днепра на Херсонщине.

Спикер обороны юга подтвердила информацию, которую до этого обнародовал Генштаб об отражении украинскими военными 29 атак преступной армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области в течение суток.

По ее словам, это очень мощный результат, поскольку украинские военные на левом берегу Днепра удерживают полосу в несколько километров, а российские военные преступники имеют за спиной глубокий тыл и большие территории в случае необходимости отступления.

Однако мы видим и демонстрируем обществу большое количество техники, сожженной на этом участке. Это результат, в частности, и мощная контрбатарейная поддержка, - отметила Гуменюк. Поделиться

Что известно о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области

Она подчеркнула, что россияне подтягивают на левобережье резервы из числа "рот Z", предпочитая "мясные штурмы". Технику оккупанты экономят, отправляя россиян на штурмы "в абсолютно пешем порядке".

Также Гуменюк сообщила, что украинские военные уничтожили 3 РСЗО преступной армии РФ, которыми накануне, 19 декабря, российские оккупанты обстреляли Херсон.