Армія РФ безуспішно намагається позбавити ЗСУ плацдарму на Херсонщині — Сили оборони півдня
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ безуспішно намагається позбавити ЗСУ плацдарму на Херсонщині — Сили оборони півдня

Артилеристи ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Злочинна армія РФ проводить безуспішні спроби атак із метою змусити українських військових відступити з лівого берега Дніпра у Херсонській області. 

Що відомо про ситуацію на півдні України

За інформацією речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, наразі українські військові впевненно відбивають спроби російських окупантів позбавити їх плацдарму на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Речниця Сил оборони півдня підтвердила інформацію, яку до цього оприлюднив Генштаб стосовно відбиття українськими військовими 29 атак злочинної армії РФ на лівому березі Дніпра на Херсонщині протягом доби.

За її словами це дуже потужний результат, оскільки українські військові на лівому березі Дніпра утримують смугу у кілька кілометрів, а російські військові злочинці мають за спиною глибокий тил і великі території у разі необхідності відступу.

Проте ми бачимо і демонструємо суспільству велику кількість техніки, спаленої на цій ділянці. Це результат, зокрема, і потужної контрбатарейної підтримки, - зазначила Гуменюк.

Що відомо про ситуацію на лівому березі Дніпра на Херсонщині

Вона наголосила, що росіяни підтягують на лівобережжя резерви із числа "рот Z", надаючи перевагу "м’ясним штурмам". Техніку окупанти економлять, відправляючи росіян на штурми "в абсолютно пішому порядку".

Також Гуменюк повідомила, що українські військові знищили 3 РСЗВ злочинної армії РФ, якими напередодні, 19 грудня, російські окупанти обстріляли Херсон.

Ми намагаємося максимально нищити ворожий технічний потенціал: техніку, озброєння, боєприпаси, склади, пункти зберігання, все те, що вони спрямовують по правому берегу. Зокрема, три установки "Ураган", які вчора гатили по Херсону, були знищені, - наголосила речниця Сил оборони півдня.

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