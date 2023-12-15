ЗСУ відбивають численні атаки армії РФ на Херсонщині — ОСУВ "Південь"

Злочинна армія РФ вдається до численних атак на лівому березі Дніпра у Херсонській області, де українські військові утримують плацдарм, однак окупанти зазнають поразки у власних спробах прорвати оборону ЗСУ.

Що відомо про ситуацію на півдні України

У пресслужбі ОСУВ “Південь” зазначили, що на півдні України російські окупанти намагаються зміцнити власні позиції та підтягують резерви.

Він веде спостереження, не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами та застосовує дрони різного типу: як розвідувальні, так і ударні. Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Дніпра, завдаючи вогневого ураження противнику, який час від часу вдається до штурмових дій, але отримує гідну відсіч, - наголошують представники оперативного південного командування. Поширити

Підкреслюється, що протягом минулої доби українські військові на півдні України ліквідували 24 російських окупантів, знищили ворожу гармату, 3 одиниці бронетехніки та 2 спостережних пункти.

Що відомо про наслідки ворожих обстрілів на півдні України

Між тим протягом доби на тлі покращення погодних умов, ворог завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням ракети X-31П та 25 керованих авіабомб в напрямку населених пунктів Наддніпрянське, Дар'ївка, Придніпровське і Кринки Херсонської області. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Представники ОСУВ “Південь” зазначили, що також побільшала кількість ворожих артилерійських обстрілів.

За минулу добу 6 разів окупанти вдарили по Херсону, також обстріляно Антонівку, Чорнобаївку, Степанівку, Станіслав, Тягинку на Херсонщині та Очаків на Миколаївщині.

Під час артилерійського обстрілу населених пунктів поранено двоє цивільних, пошкоджено адмінбудівлю, три багатоповерхових будинки, з десяток приватних будинків, прилеглі лінії електромережі та газопостачання.

Окрім того, на населені пункти правобережної Херсонщини ворог скинув вибухівку з 11-ти FPV-дронів.

За даними пресслужби, зараз у Чорному морі чергують чотири російські кораблі, ще один – в Азовському морі. Ці бойові одиниці противника намагаються перебувати ближче до Новоросійська. Ракетоносії - в пунктах базування.