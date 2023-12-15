ВСУ отражают многочисленные атаки армии РФ в Херсонской области — ОСУВ "Юг"

Преступная армия РФ прибегает к многочисленным атакам на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские военные удерживают плацдарм, однако оккупанты терпят поражение в собственных попытках прорвать оборону ВСУ.

Что известно о ситуации на юге Украины

В прессслужбе ОСУВ "Юг" отметили, что на юге Украины российские оккупанты пытаются укрепить собственные позиции и подтягивают резервы.

Он ведет наблюдение, не прекращает давить артиллерийскими обстрелами и применяет дроны разного типа: как разведывательные, так и ударные. Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра, нанося огненное поражение противнику, который время от времени предпринимает штурмовые действия, но получает достойный отпор, - отмечают представители оперативного южного командования. Поделиться

Подчеркивается, что за прошедшие сутки украинские военные на юге Украины ликвидировали 24 российских окупантов, уничтожили вражескую пушку, 3 единицы бронетехники и 2 наблюдательных пункта.

Что известно о последствиях вражеских обстрелов на юге Украины

Между тем в течение суток на фоне улучшения погодных условий, враг нанес 5 авиационных ударов с применением ракеты X-31П и 25 управляемых авиабомб в направлении населенных пунктов Надднепрянское, Дарьевка, Приднепровское и Крынки Херсонской области. Информация о пострадавших уточняется.

Представители ОСУВ "Юг" отметили, что также увеличилось количество вражеских артиллерийских обстрелов.

За минувшие сутки 6 раз оккупанты ударили по Херсону, также обстреляны Антоновка, Чернобаевка, Степановка, Станислав, Тягинка на Херсонщине и Очаков на Николаевщине.

Во время артиллерийского обстрела населенных пунктов ранены два гражданских, повреждены админздание, три многоэтажных дома, с десяток частных домов, близлежащие линии электросети и газоснабжения.

Кроме того, на населенные пункты правобережной Херсонщины враг сбросил взрывчатку с 11-ти FPV-дронов.

По данным прессслужбы, сейчас в Черном море дежурят четыре российских корабля, еще один – в Азовском море. Эти боевые единицы противника пытаются находиться ближе к Новороссийску. Ракетоносители – в пунктах базирования.