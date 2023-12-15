ВСУ отражают многочисленные атаки армии РФ в Херсонской области — ОСУВ "Юг"

Преступная армия РФ прибегает к многочисленным атакам на левом берегу Днепра в Херсонской области, где украинские военные удерживают плацдарм, однако оккупанты терпят поражение в собственных попытках прорвать оборону ВСУ.
Что известно о ситуации на юге Украины
В прессслужбе ОСУВ "Юг" отметили, что на юге Украины российские оккупанты пытаются укрепить собственные позиции и подтягивают резервы.
Подчеркивается, что за прошедшие сутки украинские военные на юге Украины ликвидировали 24 российских окупантов, уничтожили вражескую пушку, 3 единицы бронетехники и 2 наблюдательных пункта.
Что известно о последствиях вражеских обстрелов на юге Украины
Между тем в течение суток на фоне улучшения погодных условий, враг нанес 5 авиационных ударов с применением ракеты X-31П и 25 управляемых авиабомб в направлении населенных пунктов Надднепрянское, Дарьевка, Приднепровское и Крынки Херсонской области. Информация о пострадавших уточняется.
Представители ОСУВ "Юг" отметили, что также увеличилось количество вражеских артиллерийских обстрелов.
За минувшие сутки 6 раз оккупанты ударили по Херсону, также обстреляны Антоновка, Чернобаевка, Степановка, Станислав, Тягинка на Херсонщине и Очаков на Николаевщине.
Во время артиллерийского обстрела населенных пунктов ранены два гражданских, повреждены админздание, три многоэтажных дома, с десяток частных домов, близлежащие линии электросети и газоснабжения.
Кроме того, на населенные пункты правобережной Херсонщины враг сбросил взрывчатку с 11-ти FPV-дронов.
По данным прессслужбы, сейчас в Черном море дежурят четыре российских корабля, еще один – в Азовском море. Эти боевые единицы противника пытаются находиться ближе к Новороссийску. Ракетоносители – в пунктах базирования.
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