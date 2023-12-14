ВСУ отразили атаки армии РФ в Донецкой области и нанесли удары по вражеским позициям — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили многочисленные атаки преступной армии РФ в районе Новомихайловки Донецкой области и нанесли ряд ударов по враждебным позициям.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак преступной армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 82 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Подразделения ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят артиллерийские удары по враждебным позициям.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Между тем преступная армия РФ в течение суток нанесла 4 ракетных и 32 авиаудара по Украине, совершила 29 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта