ВСУ отразили атаки армии РФ в Донецкой области и нанесли удары по вражеским позициям — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили многочисленные атаки преступной армии РФ в районе Новомихайловки Донецкой области и нанесли ряд ударов по враждебным позициям.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак преступной армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные 82 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Подразделения ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и наносят артиллерийские удары по враждебным позициям.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Между тем преступная армия РФ в течение суток нанесла 4 ракетных и 32 авиаудара по Украине, совершила 29 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Гремяч Черниговской области; Ездецкое, Поповка, Атинское Сумской области; Волчанск, Ветеринарное, Гурьев Казачок Харьковской области.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 13 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку врага восточнее Тернов Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Торское, Спорное, Верхнекаменное Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Так, украинские защитники отбили 19 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 - южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 11 безуспешных атак позиций наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника севернее Приютного, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино, Малые Щербаки Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
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