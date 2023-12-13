Российские оккупанты используют военнопленных ВСУ как живой щит — видео

Издание "Радио Свобода" проанализировало видео, снятое с дрона ВСУ под Работиным. На нем военные армии РФ на поле боя гонят перед собой украинских бойцов, фактически прикрываясь ими.

Военнопленные ВСУ стали живым щитом для оккупантов

19-минутное видео "Радио Свобода" получило от военнослужащих одного из подразделений ВСУ, воюющего на Запорожском направлении. Оно снято с беспилотника в пригороде Работиного. Журналисты верифицировали, что место съемок действительно существует на одной из посадок села.

На видео российские военные периодически стреляют из автоматов в сторону украинских позиций. Один из солдат армии РФ физически прикрывается пленным ВСУ.

По словам украинских защитников, предоставивших это видео, это так называемая "разведка боем" для обнаружения огневых средств на позициях ВСУ.

В дальнейшем завязывается бой – вблизи группы солдат РФ и безоружных пленных, вероятно, разорвалась граната.

Потом россияне решили отступать. Пленники начали бежать в противоположном от позиций ВСУ направлении, а за ними шли оккупанты. Тогда один из них несколько раз выстрелил в сторону одного из безоружных военнопленных. Впоследствии видно, что тело бойца в форме ВСУ лежит на земле.

Сейчас у украинских военных нет информации о дальнейшей судьбе пленных, которые есть на видео.

По данным ГУР, на этом направлении воюют силы 234 десантно-штурмового полка ВС РФ.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец в комментарии Радио Свобода подчеркнул, что использовать военнопленных для участия в боевых действиях запрещено. После предоставления официального статуса пленные должны находиться в специально созданном лагере вдали от боевых действий и ждать обмена.

Если это так (события на видео произошли на самом деле – ред.), то это будет официально установленный факт нарушения еще одной Женевской конвенции со стороны российской федерации. Это первое подобное видео, которое я вижу. У меня схожих данных не было. Поделиться

В ООН представили доказательства казней оккупантами украинских военнопленных

Отмечается, что представителями Управления ООН по правам человека зафиксировано 6 случаев внесудебных казней украинских военнопленных преступниками из армии РФ.

Также была подтверждена подлинность видео, на котором украинский военнопленный был казнен после фразы "Слава Украине".

Подтверждена подлинность видео, на котором украинскому военнопленному отрубили голову.

В обнародованном представителями ООН отчете собрана информация за период с 1 февраля по 31 июля.

В целом в ООН документально подтверждают казнь не менее шести украинских военнопленных, которые могли состояться до 1 февраля этого года.

После этого в ООН не фиксировались случаи казней.