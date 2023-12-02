Омбудсмен готовит обращение к ООН из-за видео расстрела украинских пленных
Категория
Украина
Дата публикации

Омбудсмен готовит обращение к ООН из-за видео расстрела украинских пленных

Дмитрий Лубинец
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Источник:  Hromadske

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец планирует обратиться в международные организации после появления в сети видео с расстрелом украинских военных, которые планировали сдаться в плен, военными преступниками армии РФ.

Что известно о действиях Украины в ответ на видео с расстрелом украинских военных

Лубинец также выразил надежду, что украинской разведке удастся установить личности виновных в расстреле украинских военных.

Кадры с расстрелом украинских военных, желавших сдаться в плен, российскими оккупантами, обнародовал ресурс DeepState.

На видео группа военных расстреливает других выходящих из блиндажа военных, один из которых держит руки за головой.

Аналитики ресурса DeepState заявляют, что инцидент с расстрелом украинских военных российскими оккупантами произошел в районе населенного пункта Степное в Донецкой области после того, как российские военные преступники смогли продвинуться к позициям 45-го отдельного стрелкового батальона.

Что известно о намерениях обратиться в ООН и Красный Крест

Лубинец отметил, что по этому поводу планирует уже 4 декабря обратиться в Международный комитет Красного Креста как к организации с мандатом фиксации обращения с военнопленными, а также ООН с целью фиксации факта нарушения международного гуманитарного права со стороны террористической армии РФ.

На видео ясно все могут увидеть, что украинские военные выполняют все необходимые вещи, которые показывают, что они без оружия, что они сдаются в плен и не несут никакой угрозы для российских военных. Так что их автоматически должны были взять в плен и предоставить статус военнопленных, - подчеркнул уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Он добавил, что в очередной раз будет ставить вопрос, что россияне и РФ должны нести ответственность за каждый подобный случай, в том числе и за этот.

Думаю, что нашим правоохранительным органам, разведывательным органам удастся физически установить причастных к этому позорному военному преступлению, а именно убийства украинских военнопленных, - подчеркнул Лубинец.

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