Омбудсмен готовит обращение к ООН из-за видео расстрела украинских пленных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец планирует обратиться в международные организации после появления в сети видео с расстрелом украинских военных, которые планировали сдаться в плен, военными преступниками армии РФ.
Что известно о действиях Украины в ответ на видео с расстрелом украинских военных
Лубинец также выразил надежду, что украинской разведке удастся установить личности виновных в расстреле украинских военных.
Кадры с расстрелом украинских военных, желавших сдаться в плен, российскими оккупантами, обнародовал ресурс DeepState.
На видео группа военных расстреливает других выходящих из блиндажа военных, один из которых держит руки за головой.
Аналитики ресурса DeepState заявляют, что инцидент с расстрелом украинских военных российскими оккупантами произошел в районе населенного пункта Степное в Донецкой области после того, как российские военные преступники смогли продвинуться к позициям 45-го отдельного стрелкового батальона.
Что известно о намерениях обратиться в ООН и Красный Крест
Лубинец отметил, что по этому поводу планирует уже 4 декабря обратиться в Международный комитет Красного Креста как к организации с мандатом фиксации обращения с военнопленными, а также ООН с целью фиксации факта нарушения международного гуманитарного права со стороны террористической армии РФ.
Он добавил, что в очередной раз будет ставить вопрос, что россияне и РФ должны нести ответственность за каждый подобный случай, в том числе и за этот.
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