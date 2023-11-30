По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, российский депутат "удочерил" принудительно вывезенную из Херсонской области 10-месячную украинскую девочку, которую разлучили с родителями и сменили ей имя и фамилию.
Что известно о попытках россиян перевоспитать похищенных из Украины детей
Лубинец отметил, что по поводу этого конкретного случая Украина обратилась в международные правозащитные организации с призывом оказать содействие возвращению ребенка домой к родным родителям.
По информации СМИ, похищенной девочке сменили не только гражданство, но и имя и фамилию.
Что известно о похищенной девочке
Да, Маргарита стала "Мариной Мироновой".
Известно также, что, вероятно, совместно с девочкой забрали двухлетнего мальчика Илью Ващенко. Его судьба пока неизвестна".
Лубинец отметил, что сейчас это первый случай усыновления похищенного россиянами из Украины ребенка, которому после этого сменили имя и фамилию.
Лубинец подчеркнул, что усыновление украинских детей в России незаконно. Согласно международным нормам, для усыновления иностранцами украинского ребенка необходимо проинформировать об этом Украину и получить согласие на усыновление.
Он призвал международное общее отреагировать на военное преступление россиян и помочь вернуть похищенных Россией детей.
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