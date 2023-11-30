По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, российский депутат "удочерил" принудительно вывезенную из Херсонской области 10-месячную украинскую девочку, которую разлучили с родителями и сменили ей имя и фамилию.

Что известно о попытках россиян перевоспитать похищенных из Украины детей

Лубинец отметил, что по поводу этого конкретного случая Украина обратилась в международные правозащитные организации с призывом оказать содействие возвращению ребенка домой к родным родителям.

Недавно из медиа стало известно, что глава одной из российских партий Сергей Миронов с женой Инной Варламовой "усыновили" вывезенного из Украины ребенка. В СМИ сообщается, что 10-месячная Маргарита Прокопенко находилась в детском доме в Херсоне во время оккупации русской армией города. Оттуда ее вывезли в Россию якобы для обследований и реабилитации, - подчеркнул украинский омбудсман. Поделиться

По информации СМИ, похищенной девочке сменили не только гражданство, но и имя и фамилию.

Что известно о похищенной девочке

Да, Маргарита стала "Мариной Мироновой".

Известно также, что, вероятно, совместно с девочкой забрали двухлетнего мальчика Илью Ващенко. Его судьба пока неизвестна".

Лубинец отметил, что сейчас это первый случай усыновления похищенного россиянами из Украины ребенка, которому после этого сменили имя и фамилию.

Ко мне, как омбудсману Украины, обратилась опекун родной сестры Маргариты. Женщина просила о содействии установления места пребывания Маргариты и оформления опеки над ней. Отмечу, что у Маргариты родная шестилетняя сестра и трехлетний брат. Шестилетняя сестра проживает с опекуном, а вот судьба брата Маргариты неизвестна. Он, как и девочка, находился в Херсоне. То есть родных сестру и брата разлучили россияне, – подчеркнул уполномоченный по правам человека. Поделиться

Лубинец подчеркнул, что усыновление украинских детей в России незаконно. Согласно международным нормам, для усыновления иностранцами украинского ребенка необходимо проинформировать об этом Украину и получить согласие на усыновление.

Он призвал международное общее отреагировать на военное преступление россиян и помочь вернуть похищенных Россией детей.